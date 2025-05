Alianza Lima sufrió una dura derrota frente a Cienciano en Matute, la cual estuvo marcada por el polémico arbitraje de Bruno Pérez. Uno de los más fastidiados con la actuación del colegiado fue Franco Navarro, quien arremetió contra la Conar y la Federación Peruana de Fútbol.

El director deportivo de la institución victoriana no dudó en pronunciarse sobre el desempeño del juez principal y el VAR. En ese sentido, cuestionó la imparcialidad en los 90 minutos y señaló que le pasó factura no acudir a la asamblea de bases de la FPF.

Franco Navarro arremete contra el presidente de la Conar

"(...) Como se dio el partido, todos somos testigos de lo que ocurrió. Bruno Pérez se complicó y complicó un partido innecesariamente. Yo tengo un sentir y, más allá de lo que vemos, creo que nos pasa factura no haber ido a la asamblea de la FPF del otro día. No se puede ser tan parcializado y tener tanto miedo. Esto fue una vergüenza. Nosotros vamos a seguir peleando como Alianza Lima, a los jugadores no le podemos reclamar nada", sostuvo en diálogo con L1MAX.

Por otra parte, Franco Navarro apuntó contra Winston Reátegui, presidente de la Conar (Comisión Nacional de Árbitros), y le exigió que pongan mejores árbitros.

"Tiene que ponerse bien los pantaloncitos Winston Reátegui. Eso de reuniones y la intención es esta... Tiene que tomar decisiones y ponerse bien los pantalones para poner árbitros que ejecuten las reglas y sean imparciales. Que se equivoquen para los dos y tengan la valentía de explicar. Se escudan en que no hablan (...). Te deja una sensación horrible", indicó.

"El penal que no le cobran a Paolo en el primer tiempo es una vergüenza. También el VAR, que está para eso. Pero si fueron a buscar el VAR para la expulsión y el penal de Zambrano", concluyó.

Franco Navarro confronta al árbitro Bruno Pérez

Tras el término del encuentro, Franco Navarro, director deportivo del club blanquiazul, ingresó al terreno de juego con la intención de confrontar al árbitro Bruno Pérez debido a sus controvertidas decisiones durante el partido.

Las imágenes capturadas muestran al directivo expresando su descontento hacia el colegiado. Ante esta situación, los miembros de la policía y el personal de seguridad del estadio se vieron obligados a intervenir para contener al exfutbolista.