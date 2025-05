Carlos Zambrano reveló que árbitro Bruno Pérez admitió que no fue penal: "El VAR es una payasada"

Carlos Zambrano declaró sobre la polémica jugada en el Alianza Lima vs Cienciano. Foto: captura X/Marcello Merizalde

Carlos Zambrano fue uno de los protagonistas de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El experimentado defensor fue expulsado en los minutos finales del compromiso luego de que el árbitro Bruno Pérez decretara que le impactó un codazo al delantero del cuadro imperial. Dicha acción terminó en un penal a favor de la visita, el cual no fue desaprovechado por Christian Cueva.

Ante lo acontecido, el central de la selección peruana reveló que el juez principal admitió que no era penal. Asimismo, expresó unas fuertes palabras en contra del accionar del VAR.

"Bruno Pérez me dijo que no era penal. Para mí el VAR es una payasada, perjudica mucho al fútbol. Mi intención no es ir a meter un codazo", manifestó para Movistar Deportes.