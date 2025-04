La repentina salida de Fabián Bustos de Universitario causó revuelo en la interna crema. El entrenador argentino, campeón con la ‘U’ en el año de su centenario, dejó al equipo en pleno transcurso de la Liga 1 y de la Copa Libertadores y optó por continuar su carrera en Olimpia de Paraguay. Su decisión generó especulaciones en torno a las razones reales que motivaron su partida; sin embargo, Jean Ferrari reveló la verdadera razón por la que el estratega decidió dejar Ate.

El administrador del club merengue salió al frente para aclarar el panorama. Aseguró que la propuesta realizada por Olimpia era muy buena, más allá de lo económico, por lo que la ‘U’ no podía competir de igual a igual. Asimismo, Ferrari reveló que la decisión de dejar el equipo fue muy difícil para Bustos, quien se quebró antes de su viaje a Paraguay.

Jean Ferrari revela por qué Fabián Bustos se fue de Universitario

Jean Ferrari brindó una entrevista para el programa ‘Qué tal cancha’ que conduce su excompañero de equipo Roberto Martínez para el canal de YouTube Cancheros TV. En dicha conversación, el administrador merengue dio detalles de la salida de Fabián Bustos y aseguró que la oferta que hizo Olimpia para contar con el argentino fue muy importante, por lo que no pudo entrar a competir para luchar por su estadía.

“Hemos conversado. Independientemente de las cosas que pueden pasar alrededor, las propuestas que recibió son que, como club, no puedo entrar ni negociar para competir. Simplemente no puedo. Se me hace imposible”, inició Ferrari, quien agregó que el club que quería a Bustos es un grande del continente.

“Yo creo que la propuesta en general, más que un tema económico, porque no estás hablando de un equipo de media tabla de Paraguay, sino que es el más importante o uno de los 2 más importantes del país, campeón de Copa Libertadores, de tradición, a nivel de Sudamérica es un emblema”, aseveró el directivo.

“Yo creo que era una propuesta integral, mucho más grande de lo que nosotros podíamos ofrecer, porque había una diferencia grande. Entonces, para llegar a ese punto, preferí no entrar a negociar. Lo conversamos, él lo pensó, lo he visto quebrado, la decisión ha sido muy fina”, concluyó el exfutbolista.

Fabián Bustos habría intentado conversar con Jean Ferrari para quedarse en Universitario

Después de lo dicho por Jean Ferrari, la versión brindada por Pedro García toma forma. Días antes, el periodista se presentó en el programa ‘Doble Punta’, donde contó que Fabián Bustos intentó conversar con el administrador para quedarse en Universitario; sin embargo, la diferencia económica era muy grande, lo que complicó las intenciones del club de seguir contando con el entrenador.

“Si era un reto deportivo, ¿para qué negociaste tu permanencia en la ‘U’? Porque cuando le acercan la oferta de Olimpia, tengo entendido que Bustos, de alguna manera, como muchos hacen, amagó con que acá se pudiese reconversar el contrato. Como la situación económica de allá versus acá era muy distante, no se conversó de nada, no había manera de competir con esa oferta”, declaró García.