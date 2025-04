Alex Valera lleva anotados 3 goles en lo que va de la Liga 1, mientras que en Copa Libertadores aún no anotó. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

Alex Valera lleva anotados 3 goles en lo que va de la Liga 1, mientras que en Copa Libertadores aún no anotó. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas

Alex Valera salió al frente para responder a las críticas que recibió en los últimos partidos. El atacante, que tuvo unos minutos en el partido de Universitario vs Deportivo Binacional, no atraviesa su mejor momento goleador y manifestó que no es la primera vez que enfrenta comentarios negativos por parte de la hinchada, pero aseguró que mantiene la cabeza fría para enfocarse en el objetivo grupal.

A la llegada del plantel estudiantil a Lima, el atacante rompió su silencio y explicó que los cuestionamientos forman parte del fútbol, aunque dejó entrever cierto fastidio por la constante presión que recibe. En un momento clave para Universitario, con la necesidad urgente de victorias, Valera decidió dar un paso al frente para defender su compromiso con la camiseta crema.

Alex Valera se pronuncia sobre las críticas por falta de gol de Universitario

El delantero peruano afirmó que las críticas a su rendimiento no son una novedad, por lo que cuando suceden solo prefiere no hablar, tal como pasa cuando atraviesa un buen momento. Asimismo, destacó la unión que existe en Universitario, factor clave para que el equipo sea unos de los líderes de la Liga 1 junto a Deportivo Garcilaso, a quien vencen por diferencia de goles.

“Las críticas están siempre en todos los equipos. Pero, en realidad, nosotros somos una familia, y nosotros somos los que damos la cara y si un día tenemos un mal partido, al día siguiente hay que mejorar. Esto es fútbol, hoy puedes jugar bien, mañana puedes jugar mal y viceversa”, sostuvo Valera para los medios de prensa.

“Las críticas viene ya desde hace años. Tengo en el club 5 años, 5 años he recibido críticas, por eso cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante. Pero mientras el equipo esté al 100%, yo feliz”, añadió el delantero, que lleva 3 goles anotados en lo que va de la temporada para la ‘U’.

¿Qué dijo Alex Valera sobre la salida de Fabián Bustos de Universitario?

Además de referirse a las críticas, Alex Valera también opinó sobre la salida del técnico Fabián Bustos, quien dejó Universitario para ir a Olimpia. Para el también delantero de la selección peruana, la partida del argentino no debe desconcentrar al equipo y destacó el trabajo hecho por Piero Alva y Manuel Barreto en el triunfo ante Binacional.

“Ha sido complicado, pero el ‘profe’ (Bustos) está en otro lugar trabajando, tenemos que seguir enfocados en nosotros. Con la ayuda de Manuel (Barreto) y Piero (Alva) pudimos sacar un buen resultado y yo creo que eso es mérito de ellos también”, agregó.