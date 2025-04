Ya hay humo blanco. Luego de la sorpresiva salida de Fabián Bustos de Universitario, el cuadro crema ya tiene a su reemplazante para la temporada 2025: Jorge Fossati. El técnico uruguayo vuelve a Ate luego de su paso por el club en 2023, año en que salió campeón tras una sequía de nueve años sin títulos. El periodista Gustavo Peralta aseguró que el ‘Nonno’ es el elegido por la administración merengue y que faltan solo detalles para cerrar el acuerdo.

De esta forma, Fossati tendrá la oportunidad de volver a dirigir tras su accidentado paso por la selección peruana, de donde fue destituido debido a que solo pudo ganar un partido, lo cual tenía a la Bicolor en la última posición de las Eliminatorias 2026. Asimismo, se convirtió en la mejor opción para la ‘U’ por encima de nombres como Juan Reynoso, Daniel Garnero, Gustavo Quinteros, entre otros.

Jorge Fossati fue el elegido para ser el nuevo DT de Universitario

El último sábado 19 de abril, se pudo conocer que Universitario ya tenía el nombre de su nuevo entrenador y que Jorge Fossati volvería para intentar ganar el tricampeonato. El periodista Gustavo Peralta aseguró que el uruguayo era el elegido por la administración liderada por Jean Ferrari para tomar el equipo en reemplazo de Fabián Bustos, que dejó el club para ser de DT de Olimpia de Paraguay.

“Jorge Fossati es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario. Restan pequeños detalles para que todo se pueda cerrar formalmente. La idea es que el acuerdo sea hasta diciembre del presente año”, sostuvo el comunicador en su cuenta oficial de X.

Jorge Fossati estará, en principio, hasta diciembre de 2025 en Universitario. Foto: captura de X

De esta forma, el ‘Nonno’ se quedaría en Universitario únicamente hasta finales de la temporada 2025; no obstante, no se descarta que dicho panorama cambie en caso el club salga campeón a finales de año y se logre algo importante en Copa Libertadores. Recordemos que Fossati salió de la ‘U’ a finales del 2023 para ir a la selección peruana, algo que no dejó muy feliz al hincha.

Plantel de Universitario quería el regreso de Jorge Fossati como DT

Días antes, Gustavo Peralta aseguró durante el programa ‘L1 Radio’ de L1 Max, que los jugadores de Universitario querían que Jorge Fossati regrese al club. “El plantel de la ‘U’ quisiera, porque les parece un hombre que podría calzar perfecto, es Jorge Fossati. La información indica que el plantel, si tiene que decir algo al respecto, va a ser Fossati. El tema va a saber qué postura va a tomar la administración”, indicó el periodista.

“Jean Ferrari, cuando declaró, no lo ha descartado, pero también ha sido claro al decir cosas entre líneas: buscamos un técnico muy perfil de Bustos y versátil. A partir de ese punto, me da pensar que tiene un plan A o plan B”, añadió Peralta.