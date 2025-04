Sporting Cristal ya tiene nuevo técnico, pero está lejos de haber recuperado la estabilidad que tanto reclaman sus hinchas. El triunfo de la jornada previa, sobre Cusco FC, dejó muchas dudas entre los aficionados por el confuso replanteamiento del entrenador interino Jorge Soto durante aquel encuentro. Por ello, para la visita a Alianza Atlético en Sullana, será Renzo Revoredo quien asuma las funciones de director técnico, todo bajo la atenta mirada de Paulo Autuori.

La consigna es una sola en la escuadra bajopontina: seguir ganando para conservar, por mínimas que sean, las chances de pelear por el Torneo Apertura en pos del objetivo principal, que es salir campeón de esta Liga 1 2025.

Posible alineación de Sporting Cristal

Así saldría el equipo rimense: Diego Enríquez, Rafael Lutiger, Flavio Alcedo, Gianfranco Chávez, Leandro Sosa, Martín Távara, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González y Martín Cauteruccio.

Sin considerar a los lesionados, la única baja que tendrá el plantel cervecero será la de Franco Romero, quien acumuló su quinta amarilla en el último cotejo. Lutiger sería la novedad en el once inicial.

Posible alineación de Alianza Atlético

El elenco sullanense, en tanto, se presentaría con esta formación: Diego Melián, Erick Perleche, José Villegas, Horacio Benincasa, Alexis Cossio, Larios, Federico Illanes, Frank Ysique, Luis Olmedo, Agustín Graneros y Rodrigo Castro.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético se jugará este sábado 19 de abril en el estadio Campeones del 36, de Sullana. El juego arranca a partir de las 3.30 p. m.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Para que no te pierdas el Sporting Cristal vs Alianza Atlético por TV, sintoniza la señal del canal L1 Max, disponible en cableoperadores como Claro TV, DirecTV, Best Cable o Zapping, Por internet, también podrás verlo a través de la plataforma de streaming L1 Play.