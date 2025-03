Mikey Madison sobre el Óscar a mejor actriz: "Necesito tiempo para digerir su magnitud"

“Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció muy lejano”, responde Mikey Madison en su primera entrevista como ganadora del Óscar. “Todavía estoy flotando en un estado de ensoñación. Fue una noche muy, muy surrealista, festiva y maravillosa. Pero creo que necesito tiempo para digerir realmente su magnitud”, declara a The Hollywood Reporter.

Mikaela Madison Rosberg, tiene 25 años, es hija de dos psicólogos y no tiene redes sociales. Al día siguiente de los premios de la Academia, recibió en la casa donde se hospeda a la prensa. Comenta que no había preparado un discurso porque, aunque había visto los Óscar desde niña, no imaginaba que ganaría. “Me hubiera gustado ser un poco más estudiosa y haber estado preparada”. Le entregaron un papel en el que, a última hora, había anotado algunos nombres. “Soy una gran soñadora. Es algo que viene de familia”.

Es cierto que la protagonista de Anora no llegaba como favorita a la noche de los Óscar. Demi Moore había ganado los Critics’ Choice, Globo de Oro y SAG como mejor actriz, pero en las últimas semanas la película dirigida por Sean Baker triunfó en los BAFTA y los Spirit Awards al igual que Madison. Después de ganar, se comunicó con la protagonista de La sustancia. “Le envié un mensaje de texto a Demi, a quien adoro. Es una de las mujeres más dulces y amables que he conocido, y estoy muy agradecida de haber podido conocerla y presenciar su brillantez y talento en persona. La adoro y no puedo esperar a ver qué hace a continuación, qué tipo de personajes nos trae”.

Para su personaje, una stripper que conoce al heredero de un oligarca ruso, Madison estudió ruso, pole dance, se mudó a Brooklyn e investigó durante un año la vida de las trabajadoras sexuales. “Estudié mucho: leí memorias, hablé con consultores y conocí a muchas mujeres increíbles que forman parte de esta comunidad, y esa es la razón por la que pudimos hacer la película. Siempre seré una defensora de las trabajadoras sexuales, una aliada y una amiga”.

Antes de su primer protagónico en el cine, la actriz había tenido personajes en televisión, principalmente en la serie Better Things. Hasta antes de los 14 años entrenaba para ser jinete de competición. Cuenta que estuvo acompañada de sus hermanos y de sus padres en la ceremonia del domingo y que bromean sobre qué pasó cuando escucharon su nombre. “Mi hermano dijo que mi padre hizo un sonido parecido al de un animal y luego pareció que se iba a desmayar; se inclinó hacia un lado y se le cayeron todas las cosas de los bolsillos. Mi familia gritó tan fuerte que un acomodador tuvo que acercarse y decirles que no podían hacer eso”.

"Quentin Tarantino es el director que me dio la bienvenida al cine"

Sus primeros personajes en el cine fueron en Upon a Time in Hollywood de Tarantino y en Scream. “Quentin es el director que me dio la bienvenida al mundo del cine. Estoy muy agradecida por el personaje que me dejó interpretar (‘Sadie’ Atkins, de la familia Manson). Quentin revitalizó mi amor por el cine”.

Baker la vio en esas películas y le ofreció el protagónico. “Estoy muy acostumbrada a luchar por una audición, a intentar abrir la puerta a patadas, desde hace más de una década. Estoy muy emocionada por el futuro, por los papeles que podría llegar a interpretar y la gente con la que podría trabajar. Tengo muchos sueños".