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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV regresó a Chiclayo y sorprende con emotivo abrazos a sus antiguos compañeros

El pontífice volvió a la diócesis que encabezó durante ocho años y fue recibido por monseñor Edinson Farfán y una comitiva que lo saludó entre abrazos y muestras de afecto.

León XIV regresa a la diócesis que encabezó durante ocho años
León XIV regresa a la diócesis que encabezó durante ocho añosFoto: captura Latina
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El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Su llegada estuvo marcada por un emotivo reencuentro con quienes compartieron con él su labor pastoral en la diócesis, a quienes saludó con abrazos y muestras de afecto.

El pontífice aterrizó a las 9:06 a. m. en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo, donde fue recibido por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, quien encabezó el saludo de la comitiva. Sin embargo, el encuentro pronto dejó en segundo plano la formalidad propia de una recepción oficial: León XIV se acercó a sus antiguos compañeros y los saludó con efusivos abrazos, en una muestra de cercanía que reflejó el vínculo que mantiene con la diócesis que lideró durante ocho años.

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El reencuentro estuvo acompañado por la expectativa de cientos de fieles que llegaron desde tempranas horas a la base aérea para darle la bienvenida. Los asistentes agitaron banderas peruanas, banderolas amarillas con los colores del Vaticano y carteles con el lema “Abramos el corazón”, mientras vitoreaban al pontífice.

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Durante su visita, León XIV tiene programada una misa en las Pampas de Pimentel, encuentros con religiosos y estudiantes, y culminará con una cena en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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El papa León XIV regresó a Chiclayo el 13 de noviembre, marcando un emotivo reencuentro con antiguos compañeros de su labor pastoral en la diócesis.

León XIV regresa a la diócesis que encabezó durante ocho años

Entre las autoridades que participaron en la recepción estuvieron el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez; la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas; y el comandante del Grupo Aéreo N.° 6 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), teniente coronel FAP Manuel Eduardo Rodríguez.

La primera actividad multitudinaria del pontífice en esta visita será una misa en la explanada habilitada en las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 a. m. León XIV tendrá a su cargo la homilía ante los fieles congregados en este encuentro religioso.

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Posteriormente, a las 12:40 p. m., realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, de la parroquia San José Obrero, ubicada en el distrito de La Victoria.

Por la tarde, a las 4:30 p. m., sostendrá un encuentro con religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de La Paz y San José, en la urbanización Las Brisas. Luego, a las 5:45 p. m., se reunirá con estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ante quienes pronunciará un discurso.

La jornada concluirá con una cena a las 7:00 p. m. en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo, junto a los sacerdotes de la diócesis que encabezó durante ocho años, entre 2015 y 2023.

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