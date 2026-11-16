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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Sociedad

Papa León XIV admira estatua de 14 metros en su honor durante recorrido por el Callao

El obispo del Callao, monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, capturó el instante con fotografías mientras el papa contemplaba la escultura desde el vehículo.

El papa León XIV emocionó a los vecinos del Callao al bendecir una imponente estatua de 14 metros en su honor. La ceremonia tuvo lugar cerca de la Costa Verde.
El papa León XIV emocionó a los vecinos del Callao al bendecir una imponente estatua de 14 metros en su honor. La ceremonia tuvo lugar cerca de la Costa Verde.
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El papa León XIV emocionó a los chalacos cuando, durante su recorrido hacia la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el vehículo que lo trasladaba redujo la velocidad al pasar frente a una estatua de 14 metros erigida en su honor, cerca del distrito La Punta, en el Callao.

Las imágenes de las cámaras oficiales del recorrido muestran que el monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao y acompañante del pontífice, tomó fotografías de la imponente escultura. Desde la ventana del vehículo, ambos contemplaron la imagen, en un gesto que llamó la atención de los fieles.

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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Callao inaugura estatua de 14 metros del Papa León XIV, en la víspera de su llegada al Perú

El Callao inauguró una estatua del Papa León XIV de 14 metros, la más alta dedicada a un pontífice en Perú.

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¿Por qué el Callao tiene una estatua de 14 metros en honor al papa León XIV?

La monumental escultura, considerada la más alta del Perú dedicada al pontífice, mide 14 metros y pesa cuatro toneladas. Fue elaborada por el escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe, junto con un equipo de aproximadamente ocho trabajadores, entre escultores, soldadores y especialistas en moldeado y acabado.

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La obra llegó desde Carabayllo hasta el parque Niño Gaelito, en La Punta, donde fue ensamblada con ayuda de grúas y maquinaria pesada. Su instalación responde también al vínculo de Robert Francis Prevost con la provincia constitucional, donde se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

El monumento se ubica en un espacio que rinde homenaje a Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño chalaco de cuatro años que murió en marzo de 2026 durante un incendio, luego de poner a salvo a su hermana menor. El parque lleva su nombre para preservar el recuerdo de su acto de valentía.

La escultura permanecerá en este espacio cercano al litoral chalaco como símbolo del vínculo del pontífice con la provincia. Este lunes, durante su recorrido hacia la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, León XIV redujo la velocidad del vehículo que lo trasladaba para contemplar la imagen junto con el obispo del Callao, monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, quien tomó fotografías de la estructura.

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