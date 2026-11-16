Un chalaco más: el emotivo "¡Chim Pum Callao!" del papa León XIV al despedirse del hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados Agradecido, el santo padre expresó su alegría por la cálida acogida de los chalacos en este significativo encuentro.

Durante el evento, el pontífice recibió llaves de la provincia, una medalla, una placa de reconocimiento y una camiseta del Sport Boys, demostrando el afecto local.

Durante el evento, el pontífice recibió llaves de la provincia, una medalla, una placa de reconocimiento y una camiseta del Sport Boys, demostrando el afecto local. Foto: difusión

El papa León XIV protagonizó un momento especial durante su despedida del hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Antes de retirarse, el pontífice pronunció tres veces el tradicional '¡Chim Pum!' y los asistentes respondieron al unísono '¡Callao!', en medio de muestras de afecto de los presentes.

Durante el encuentro, las autoridades le entregaron las llaves de la provincia constitucional, una medalla, una placa de reconocimiento y una camiseta del Sport Boys. El santo padre agradeció la acogida y expresó su alegría por encontrarse con los chalacos.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

León XIV recibió las llaves del Callao y una camiseta del Sport Boys antes de partir a Las Palmas

«Gracias por la acogida. Es una alegría muy grande encontrarme en el Callao con ustedes», expresó el pontífice. También pidió la bendición de Dios para los asistentes y sus familias, con especial mención a los niños, niñas, enfermos y adultos mayores. «Dios camina con nosotros», manifestó antes de despedirse.

Tras concluir su visita al hogar de ancianos, León XIV abordó el vehículo que lo trasladó rumbo a la Base Aérea Las Palmas, donde tenía previsto celebrar la misa de despedida como parte de sus últimas actividades en el Perú, antes de emprender su viaje de regreso a Roma.