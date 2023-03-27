¿A qué se dedica Ruby Rojas, la hija del comediante Manolo Rojas?

¡No le gusta la televisión! El actor Manolo Rojas destacó, desde sus primeros años de trayectoria, por el gran talento que tiene para la comicidad. Así, a su corta edad, empezó a tener notoriedad en los programas de televisión como 'Risas y salsa', 'Ocho loco', 'El especial del humor' y muchos más. Sin embargo, no solo explotó sus habilidades para hacer reír al público, sino también para la imitación. De esa forma, ingresó al mundo de la radio, en el que trabaja hasta el día de hoy en Radio Programas del Perú (RPP).

Del artista se ha hablado mucho; no obstante, lo que se desconoce es su vida personal. Con ello, no es tan sabido que el conductor tiene dos hijos: Ruby y Manuel Rojas Alayo. Su último retoño lleva el mismo nombre que su padre y también heredó el talento para la comicidad; por eso, se desempeña en dicho rubro. A diferencia de su primogénita, de quien no se conoce mucho. ¿A qué se dedica? A continuación, te daremos todos los detalles.

¿Quién es Ruby Rojas, hija de Manolo?

La joven Ruby Rojas Alayo es descendiente del humorista Manolo Rojas y la señora Marisol Alayo Otiniano, pero no es hija única, ya que, como mencionamos líneas arriba, tiene un hermano de sus padres llamado Manuel Rojas Alayo. Por lo que se ve en sus redes sociales, la engreída del actor siempre ha contado con el apoyo de su papá en todo momento. Desde pequeña hasta el nacimiento de sus tres menores vástagos, siempre se les ve juntos en los instantes especiales.

Ella estudió Estomatología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero no lo culminó. Lo que sí terminó fue su carrera de Odontología que cursó en la Universidad Norbert Wiener. Adicional a ello, siempre se ha mostrado como amante de los deportes y hasta llegó a entregarse al mundo del fisicoculturismo, por lo que participó de varios concursos en el ámbito nacional.

¿En qué película debutó Ruby Rojas?

En el 2017, las cámaras de "Amor, amor, amor" captaron al cómico Manolo Rojas acompañado de una jovencita en el avant premiere de la película "Gemelos sin cura". El actor aprovechó para presentar a todo el país a su hija Ruby Rojas Alayo, quien aparecía por primera vez en pantalla chica y también estaba debutando en la misma cinta rodada por Melcochita.

En ese sentido, la artista señaló: "Ya en todo los cines del gran avant premiere de 'Gemelos sin cura' de mi tío Melcocha, se los recomiendo, gracias por la invitación para participar en una parte de la película". El locutor, por su parte, resaltó que las escenas que le han dado a su engreída era por poco tiempo, pero así iniciaba su trayectoria en la farándula peruana. Por esos días, la modelo aprovechó una entrevista que le hizo El Popular para devolverle todo el cariño a su papá: "Tengo el respaldo de mi padre, además quiero actuar, él es mi mejor maestro, me aconseja mucho".

¿A qué se dedica actualmente Ruby Rojas?

Ruby Rojas culminó la carrera de Odontología y en su Facebook se puede conocer que laboró como asistente en la cadena nacional Multident, dedicada a la salud bucal. Con el tiempo, la actriz se independizó con su propio emprendimiento llamado Clínica Dental Happy Faces. El 21 de mayo del 2021, presentó un video titulado "Llenado de periodontograma" como parte de un trabajo realizado para la universidad en la que estudió.

Sin embargo, desde hace más de 10 años está enfocada en su hobby más grande: el fisicoculturismo. Dentro de ese mundo, conoció a la chica reality Allison Pastor: "Somos amigas, nos conocemos varios años, coincidimos en varios programas, nos auspicia la misma marca de ropa y grabaremos un video que dejará con la boca abierta a muchos". Siguiendo ese rubro, ella presentó el último 11 de marzo su propio colágeno hidrolizado, buscando que sus fans puedan adquirirlo. Asimismo, promociona los eventos de su talentoso padre con sus casi 4.000 seguidores en Instagram. ¿Volverá a la actuación? Lo conoceremos más adelante.