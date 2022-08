Alicia Machado reveló nuevos detalles de cómo inició su romance con Luis Miguel

¡Lo dijo! Alicia Machado y Luis Miguel conformaron una de las parejas más llamativas del espectáculo latino, en los años 90. La modelo venezolana, quien se sinceró con respecto a cómo le afectaron los insultos de Donald Trump sobre su físico, aprovechó una reciente conversación con un popular conductor mexicano para revelar cómo conoció a ‘El sol de México’. Repasa lo que dijo en esta nota.

Así fue como Alicia Machado y Luis Miguel se enamoraron

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado se animó sobre los momentos más importantes de su vida profesional y personal. Además de revivir a detalle el momento exacto en el que fue coronada como “la mujer más hermosa del mundo”, la ex modelo sorprendió al contar cómo es que conoció a Luis Miguel:

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo estadounidense que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos. Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta de que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘Luis Miguel, no lo puedo creer’ y ahí lo conocí”.

PUEDES VER Alicia Machado y exesposo de Jennifer López son vinculados sentimentalmente [FOTOS]

‘El sol’ apoyó a Alicia frente a los insultos de Trump

Más adelante en la entrevista, Alicia Machado se sinceró con respecto a cómo le afectaron los abusos de Donald Trump, quien habló de su físico frente a las cámaras de la prensa. La ex reina de belleza se mostró emocionada al recordar las palabras de Luis Miguel tras el bochornoso momento: