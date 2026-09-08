Mauricio Diez Canseco estrenará este fin de semana 'La Revista Vuelve', que promete revolucionar el ambiente teatral en Argentina con un elenco de primer nivel y emocionantes funciones. Foto: difusión/Adrián Sarria-URPI -LR

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La argentina Aixa Sosa terminó su relación con Mauricio Diez Canseco meses atrás por su acercamiento con Dailyn Curbelo y decidió regresar a su país. El empresario se presentó en el programa de Magaly Medina y dijo que se esforzaría en recuperar el amor de la modelo. y ese fue el mejor pretexto para que Brad Pizza invierta en un gran espectáculo en Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Mauricio Diez Canseco, quien sorprendió al ponerse el rejuvchip, reveló que pronto traerá de vuelta a los escenarios la Revista Musical, una ambiciosa propuesta que ha generado mucha expectativa en Buenos Aires, donde tiene como figura principal a la destacada actriz Carmen Barbieri. Además, su exnovia, Aixa Sosa, hará su debut como vedette en el teatro argentino.

La producción, que genera gran expectativa, tendrá solo seis funciones en el Teatro Buenos Aires. Foto: difusión

Brad Pizza revive la Revista Musical en Argentina

El empresario Mauricio Diez Canseco, quien habló de la imitación que le hace Alfredo Benavides, estrenará este fin de semana 'La revista vuelve', que tendrá como protagonistas a Álvaro Navia, Gabriel Villalba y Carmen Barbieri, una destacada actriz que ha trabajado con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Guillermo Francella y ha sido ganadora de 'Showmatch, bailando por un sueño' de Marcelo Tinelli.

Soy un amante de la Revista Musical y estoy produciendo este espectáculo en Buenos Aires con figuras de primer nivel. Este show ha revolucionado el ambiente y hay mucha expectativa por su estreno. Además, contamos con un amplio elenco de baile femenino y masculino. Vamos a tener solo seis funciones en el Teatro Buenos Aires y estrenamos este fin de semana, comentó Mauricio Diez Canseco.

Dentro del elenco de 'La revista vuelve', una comedia musical llena de música, baile, color y muchos brillos, también participa Sosa. Aixa es una profesional muy talentosa, y podrá cumplir su sueño de debutar como vedette en el país que la vio nacer. Se viene preparando mucho y va a ser una de las figuras y revelaciones, agregó el dueño de Rústica.