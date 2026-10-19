Sheyla Rojas reaparece tras derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca y vende jeans a casi S/100: “¿Muy caro?”

Sheyla Rojas reapareció en TikTokcon una transmisión en vivo para promocionar los jeans de su marca Toretto, en medio de su permanencia en Lima tras terminar su relación con el empresario mexicano Sir Winston. La modelo peruana presentó distintos diseños, respondió las consultas de sus seguidores y ofreció prendas en una jornada comercial que también estuvo marcada por comentarios sobre los precios y su vida sentimental.

La reaparición de la influencer se produjo días después de las elecciones para el Gobierno Regional de Cajamarca, en las que Joaquín Ramírez, su actual pareja, no consiguió ubicarse en el primer lugar, según los resultados a boca de urna difundidos por Datum y América Televisión. El candidato de Cajamarca Renace obtuvo el 20,3% de los votos, frente al 30,9% alcanzado por Edison Carrasco, de Somos Perú.

Sheyla Rojas vende jeans por TikTok y le recuerdan a Joaquín Ramírez

Durante la transmisión en vivo, Sheyla Rojas mostró varios modelos de su marca de jeans y conversó con los usuarios interesados en adquirir las prendas. La moderadora de la cuenta anunció ofertas especiales y explicó que los precios promocionales respondían a que la propietaria de la marca estaba conectada directamente con sus seguidores.

Sin embargo, algunos internautas cuestionaron el costo de los productos y consideraron que ciertas prendas eran caras. Los comentarios sobre los precios acompañaron la presentación de los diseños, mientras la influencer continuaba mostrando la mercadería y respondiendo a las intervenciones del público. Entre las reacciones también surgió la pregunta ¿Muy caro?, en referencia al valor de los jeans.

La actividad comercial no impidió que los usuarios abordaran su relación con Joaquín Ramírez. Durante el live, algunos preguntaron por el político cajamarquino, mientras otros hicieron bromas relacionadas con las rosquitas y el queso de Cajamarca, productos asociados con la región de origen de su pareja.

Sheyla tomó los comentarios con humor y mantuvo el ritmo de la transmisión sin abandonar la promoción de su marca.

Sheyla Rojas no será primera dama de Cajamarca: Joaquín Ramírez perdió en las Elecciones Regionales

La aparición de Sheyla Rojas en TikTok coincidió con la atención generada por los resultados de las elecciones para el Gobierno Regional de Cajamarca, celebradas el domingo 4 de octubre de 2026. Joaquín Ramírez, candidato de Cajamarca Renace, quedó por detrás de Edison Carrasco, representante de Somos Perú, según los porcentajes del boca de urna de Datum difundidos por América Televisión.

De acuerdo con esas cifras preliminares, Ramírez alcanzó el 20,3% de los votos, mientras que Carrasco obtuvo el 30,9%. La diferencia entre ambos fue de 10,6 puntos porcentuales, un resultado que situó al candidato de Cajamarca Renace por debajo de su contendor en la medición difundida tras la jornada electoral.

Durante parte del día de las elecciones, Sheyla acompañó a Ramírez en algunas de sus actividades públicas. La influencer estuvo presente en un desayuno con el candidato y participó en momentos de su agenda antes del cierre de las mesas de votación. Su presencia vinculó nuevamente su exposición mediática con la campaña regional del político.