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Sheyla Rojas explota tras derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca por las Elecciones Regionales y lanza fuerte mensaje: "No me causa gracia"

¡Está realmente enamorada! Sheyla Rojas salió al frente tras reciente derrota de su novio Joaquín Ramírez en Cajamarca y no dudó en defender su amor sincero por el político.

Sheyla Rojas asegura que fue un "honor" acompañar a Joaquín Ramírez en esta campaña electoral. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Sheyla Rojas asegura que fue un "honor" acompañar a Joaquín Ramírez en esta campaña electoral. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Sheyla Rojas reaccionó a las burlas que aparecieron después de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que Joaquín Ramírez no consiguió llegar al Gobierno Regional de Cajamarca. La modelo había acompañado a su pareja durante parte de la jornada electoral y permaneció junto a él al conocerse las primeras cifras.

La situación también generó comentarios y parodias en el programa de streaming 'Sin + que decir'. Ante ello, la exchica reality decidió responder y dejó claro que el respaldo que brindó al exparlamentario fujimorista durante la campaña estuvo relacionado con su vínculo sentimental. La modelo cuestionó particularmente una parodia protagonizada por Israel Dreyfus y Luciana Roy.

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Sheyla Rojas defiende su amor por Joaquín Ramírez tras derrota en elecciones

Sheyla Rojas sostuvo que acompañar a Joaquín Ramírez durante las elecciones de Cajamarca fue una decisión personal y sincera. En respuesta a los comentarios sobre su presencia en la campaña, negó que existiera algún acuerdo detrás de su apoyo y destacó la relación que mantiene con el político.

“Siempre voy a apoyar a la persona que amo; fue una linda experiencia y para mí fue con todo respeto hacia el pueblo cajamarquino que me recibió con mucho cariño. La política pasa, el amor y el respeto quedan”, expresó la modelo.

La exchica reality también cuestionó la parodia realizada en el pódcast 'Sin más que decir', donde Israel Dreyfus y Luciana Roy hicieron una representación relacionada con ella y Joaquín Ramírez. Sheyla Rojas señaló que no le encontraba gracia al contenido y mencionó que Dreyfus es una persona que la conoce.

“Y no me causa gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas que dentro de todo considero como Israel que me conoce, pero bueno, es su trabajo parodiar y burlarse de una mujer, en fin. Gracias Cajamarca”, manifestó.

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Cajamarca le da la espalda a Joaquín Ramírez: novio de Sheyla Rojas pierde en Elecciones Regionales 2026

Joaquín Ramírez participó en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026 como candidato de Cajamarca Renace. De acuerdo con el reporte oficial de la ONPE, obtuvo 20,127% de los votos y terminó en el tercer lugar de la contienda por el Gobierno Regional.

Horas antes de conocerse el conteo oficial, la boca de urna de Datum había colocado a Ramírez en el segundo puesto, con 20,3%, detrás de Edison Carrasco, quien registraba 30,9%. Sin embargo, esos datos eran preliminares y la posición cambió conforme avanzó el procesamiento de las actas.

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