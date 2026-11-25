Pancho Rodríguez grita sus sentimientos por Milett Figueroa frente a la conductora tras su ruptura con Marcelo Tinelli: "Mi amor..." Durante la participación de Milett Figueroa en 'Esto es guerra', el chileno Pancho Rodríguez hizo una confesión que tomó por sorpresa a todos. La actriz peruana no pudo evitar sonreír ante sus palabras.

Todo ocurrió cuando Milett Figueroa reaccionaba a la edición en vivo de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV

Todo ocurrió cuando Milett Figueroa reaccionaba a la edición en vivo de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV Foto: composición LR/América TV

Pancho Rodríguez sorprendió en plena transmisión en vivo al realizar una inesperada confesión frente a Milett Figueroa. La actriz participaba como invitada en el react de ‘Esto es guerra’, junto a Aldo Miyashiro, cuando el competidor chileno reveló que le confesó sus sentimientos hace diez años.

La inesperada ‘bomba’ generó reacciones inmediatas en el set del reality de América TV y ocurrió en medio de una nueva etapa para la modelo, quien recientemente oficializó el fin de su relación con el argentino Marcelo Tinelli.

Pancho Rodríguez le confesó sus sentimientos a Milett Figueroa

Todo comenzó cuando Rosángela Espinoza bromeó con Pancho Rodríguez tras una de sus respuestas, insinuando que buscaba impresionar a Milett por su presencia en el programa. “Ay, lo que pasa es que ‘Panchito’ se quiere lucir porque está Milett arriba. Lo ha iluminado”, comentó entre risas.

La situación tomó otro rumbo cuando el capitán de los Combatientes hizo una confesión que pocos esperaban. “Yo me declaré con Milett hace 10 años”, admitió, provocando gritos de emoción en el estudio mientras la protagonista de ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ sonreía desde la cabina del react.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Rosángela le recordó que Milett nunca le hizo caso y hasta le recomendó seguir esperando. Ante ello, Rodríguez precisó cuál había sido realmente su acercamiento a la actriz. “Yo le dije simplemente que era mi amor platónico”, aclaró.

“Un amor platónico”: Pancho Rodríguez habla sobre sus sentimientos por Milett Figueroa

En medio de las bromas, el chileno también aprovechó para responderle a la popular ‘barbie peruana’ y mencionó su comentado vínculo con Patricio Parodi, quien observaba la escena entre risas al costado de Rosángela hasta que su nombre fue mencionado. “Más ‘rochoso’ es lo que haces tú con ‘Pato’, que estás ahí, ahí, y no te da bola”, aseguró.

Más adelante, Mathías Brivio comparó la historia de Pancho y Milett con la de Rosángela y Patricio. Fue entonces cuando Rodríguez marcó una diferencia entre ambas situaciones. “No, lo de Rosángela es obsesión; lo mío fue un amor platónico”, señaló entre risas.

La broma no cayó del todo bien en Espinoza, quien dejó en claro que nunca ha existido nada entre ella y el capitán de los Guerreros. Además, expresó su molestia por los constantes comentarios que la vinculan sentimentalmente con Parodi. “No quiero hablar de este tema, pero ya estoy cansada de que me estén vinculando con Patricio. No hay nada, no hablamos, no conversamos… Ya paren, ¿ok?”, sentenció.