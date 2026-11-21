‘Ellas’ llegó a los cines peruanos: tráiler, trama, elenco y todo sobre el estreno de la película que aborda la migración andina y el trabajo doméstico Dirigida por Eduardo Mendoza de Echave, esta película busca dar voz a mujeres que han estado fuera del foco y se convierte en un reflejo necesario de las desigualdades y desafíos que enfrenta la sociedad peruana.

Con una duración de 106 minutos, 'Ellas' explora temas como la migración andina, el trabajo doméstico y las brechas sociales en Perú.

Con una duración de 106 minutos, 'Ellas' explora temas como la migración andina, el trabajo doméstico y las brechas sociales en Perú. Foto: difusión.

La cartelera peruana se renovó con 'Ellas', película peruana dirigida por el cineasta Eduardo Mendoza de Echave.Desde el jueves 19 de noviembre, el público puede disfrutar de la cinta que ofrece una mirada delicada sobre seis mujeres unidas y atravesadas por las labores de cuidado, los lazos familiares y las brechas sociales.

"Esta es, probablemente, la película más personal que he realizado. Me interesa iluminar esos vínculos invisibles que sostienen a las familias, esas complejas relaciones de afecto, dependencia y silencios, y darles voz a mujeres que durante mucho tiempo han permanecido fuera del centro de la historia”, explica Eduardo Mendoza de Echave sobre 'Ellas', su décimo largometraje.

Trama y reparto de la película 'Ellas'

A lo largo de 106 minutos, este drama profundiza en los vínculos femeninos tomando como eje a Julia (Mirella Villalobos). Tras el paso de su madre, Asunta (Flor Castillo), Julia asume las labores domésticas en la residencia de una familia de Lima, el mismo entorno en el que creció al lado de las hijas de los dueños de casa.

Con un reparto liderado por Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri, Flor Castillo y Mirella Villalobos, el filme reflexiona sobre la migración andina, la pérdida de raíces, el empleo del hogar y las barreras invisibles que persisten en el Perú, exponiendo las jerarquías y lo no dicho dentro del ámbito afectivo.

Director de 'Ellas' reflexiona sobre el mensaje del filme

'Ellas' se perfila como una producción nacional imprescindible al poner sobre la mesa realidades que suelen evadirse. Asimismo, reafirma el rol del cine peruano como un punto de encuentro para la reflexión crítica, el debate sobre asuntos complejos, la empatía emocional y el autorreconocimiento colectivo.

"Hablar de las relaciones entre quienes cuidan y quienes son cuidados, entre quienes tienen mayores oportunidades y quienes han debido construir su vida desde la falta de ellas, revelan una sociedad atravesada por diferencias de clase, origen y acceso, muchas veces naturalizadas en la vida cotidiana", añade el cineasta.

El proyecto cuenta con Del Barrio Producciones y Okeechobee Films en la coproducción asociada, sumado al apoyo de aliados estratégicos como Atómica Rental House, Stereomonkey Studio, Zeppelin Animation y EPIC Perú, junto a otras organizaciones comprometidas con el impulso de la cinematografía nacional.