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Nueva polémica: Jean Deza protagoniza fuerte discusión con trabajadora de grifo que acusó a sus amigos de robar un chicle

El futbolista Jean Deza vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras semanas de su pelea callejera, protagonizó un tenso altercado con una trabajadora.

Jean Deza fue grabado por la trabajadora durante el incidente.
Jean Deza fue grabado por la trabajadora durante el incidente. | Foto: composición LR/ATV
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Jean Deza volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser captado en un nuevo incidente, esta vez en un grifo. El exfutbolista de Alianza Lima discutió con una trabajadora de una tienda ubicada dentro del establecimiento luego de que ella acusara a dos de sus amigos de haber robado un chicle. El episodio, registrado en video, rápidamente se difundió en redes sociales y reavivó las críticas hacia el jugador.

La escena muestra al deportista de 33 años enfrentando a la trabajadora, de nacionalidad venezolana, en defensa de sus acompañantes. El intercambio de palabras fue subiendo de tono y terminó con frases que volvieron a ponerlo en la mira pública, apenas semanas después de haber protagonizado una pelea callejera en el Callao que también fue grabada y cuestionada.

PUEDES VER: Jean Deza reaparece y sorprende con fuerte mensaje tras protagonizar pelea callejera: "No lloren"

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Futbolista Jean Deza protagoniza altercado con trabajadora

En medio de la discusión, Jean Deza lanzó polémicas expresiones en contra de la ciudadana extranjera. “Tú estás acá de solapa… en mi país, estás grabando”, se le escucha decir mientras increpa a la trabajadora. La frase fue interpretada como un comentario despectivo hacia la mujer, quien no se quedó callada y respondió con el mismo tono al futbolista peruano.

El altercado se suma a la lista de incidentes extradeportivos que han marcado la carrera de Deza, quien además ha sido acusado por sus exparejas de violencia. La reciente gresca callejera, donde vecinos señalaron que regresó con refuerzos para continuar una pelea, ya había generado revuelo semanas atrás.

Actualmente, el jugador se encuentra sin equipo, aunque se conoció que mantiene conversaciones con Domingo Dianderas de Chincha Alta, club dirigido por el empresario y comediante Jorge Luna, que disputa la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Sin embargo, sus constantes polémicas extradeportivas generan dudas sobre su futuro y sobre la posibilidad de que pueda recuperar credibilidad en el ámbito futbolístico.

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