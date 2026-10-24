Jean Deza vuelve a ser noticia en el fútbol peruano tras confirmarse su incorporación a Domingo Dianderas, equipo de Chincha Alta que tiene como propietario al comediante Jorge Luna. El delantero, conocido popularmente como el 'Ratón', tendrá una nueva oportunidad para retomar la competencia y contribuir a los objetivos de una institución que busca avanzar en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

El fichaje genera expectativa entre los seguidores del conjunto chinchano, que apuesta por futbolistas con experiencia para afrontar los compromisos decisivos del torneo. La llegada del atacante se produce después de que no consiguiera concretar su incorporación a Sport Boys en marzo de este año. Ahora, con una nueva camiseta, Deza buscará recuperar continuidad y ayudar a su equipo a mantenerse en la pelea por alcanzar el fútbol profesional.

Deza se pronuncia tras su fichaje en el conjunto chinchano

La presentación del exblanquiazul, a través de un video difundido en las redes sociales del Domingo Dianderas, estuvo acompañada de un mensaje que captó la atención de los hinchas del club: "¿Me estaban esperando? Aguante Domingo Dianderas", manifestó el delantero durante el anuncio de su fichaje.

La apuesta del conjunto chinchano se produce después de conquistar el título de la Liga Departamental de Ica, un resultado que alimentó la ilusión de sus seguidores. Con Jorge Luna como propietario, junto con las nuevas incorporaciones en el plantel, la institución chinchana busca sostener su rendimiento y acercarse al objetivo de alcanzar el fútbol profesional.

¿Cuándo y dónde debuta Jean Deza con el Domingo Dianderas?

El club de Chincha Alta se enfrentará al Atlético Torino de Talara durante el siguiente encuentro de la Copa Perú 2026. De acuerdo con la programación, el encuentro está previsto para el domingo 25 de octubre, a la 1.30 p. m., en el estadio Campeonísimo de Talara.

Pese a que la presencia de Deza no está aún confirmada para este encuentro, su participación con el plantel genera interés de cara a este compromiso. El delantero tendrá el desafío de integrarse al equipo y aportar sus condiciones en una etapa en la que el margen de error es reducido si es que busca mantener junto con su nuevo equipo el objetivo de consagrarse en el fútbol profesional.