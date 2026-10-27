Jean Deza evalúa irse del club Domingo Dianderas sin debutar en la Copa Perú: “No ha sido una experiencia bonita” Jean Deza podría abandonar Domingo Dianderas sin haber debutado oficialmente. El delantero reconoció que su experiencia en el equipo de Jorge Luna no ha sido positiva y aseguró que conversa con personas vinculadas al club para definir su futuro.

Jean Deza sorprendió al poner en duda su continuidad en Domingo Dianderas, club de Chincha que lo fichó para disputar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El popular 'Ratón' reconoció que atraviesa una situación complicada a pocos días de incorporarse al equipo presidido por el comediante Jorge Luna y dejó abierta la posibilidad de marcharse sin disputar un solo minuto con su nueva camiseta.

Aunque el atacante llegó con la intención de conseguir una oportunidad para regresar a primera división, su adaptación al denominado ‘fútbol macho’ no habría sido como esperaba. En declaraciones recientes, el exjugador de Alianza Lima explicó que todavía evalúa opciones y que deberá conversar con las personas involucradas antes de tomar una decisión definitiva sobre su permanencia en el conjunto chinchano.

Jean Deza aún no llega a un acuerdo con Domingo Dianderas

El exjugador de Alianza Lima señaló que analiza si le conviene continuar en el equipo durante la presente temporada. "La verdad que la estoy analizando, si voy a seguir. Porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa", manifestó el popular 'Ratón'

El atacante también reveló que mantiene conversaciones con personas que trabajan con Jorge Luna para encontrar una salida que considere los intereses de ambas partes. Según explicó, la intención es llegar a una solución que resulte conveniente tanto para la institución como para él. "Estamos viendo lo mejor para ellos y lo mejor para mí. No ha sido una experiencia muy bonita, entonces, vamos a tratar de darle una solución bien", sostuvo Deza.

Deza se pronuncia sobre su ingreso al conjunto chinchano

Jean Deza llegó a Domingo Dianderas con el propósito de acercarse nuevamente al fútbol profesional. El delantero expresó que su principal objetivo es volver a competir en la máxima categoría del balompié peruano, una meta que espera alcanzar después de su participación en el torneo de ascenso.

"Bien, bien, tranquilo, feliz de volver después de mucho tiempo. Entonces, lo único que me queda es trabajar y pensar en hacer bien las cosas para poder el otro año estar en primera", declaró el atacante al referirse a sus aspiraciones deportivas. Sin embargo, el futbolista reconoció que la Copa Perú representa un desafío distinto al que estaba acostumbrado.