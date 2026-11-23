Lasso en Lima 2027: lugar, fecha, precio de las entradas, setlist y todo lo que debes saber del concierto Lasso regresa al Perú con su gira 'Una Más y Nos Vamos'. Conoce cuándo será el concierto en el Arena 1, las zonas habilitadas en el evento, las fechas de preventa y el repertorio que corearán sus fans.

Lasso regresa a Lima en el 2027 para celebrar su trayectoria artística junto a sus seguidores. Composición LR. Facebook.

Lasso regresa a Lima en el 2027 para celebrar su trayectoria artística junto a sus seguidores. Composición LR. Facebook.

Lasso vuelve a reencontrarse con su público peruano. El reconocido cantante venezolano confirmó su retorno a Lima como parte de su nueva gira internacional 'Una Más y Nos Vamos World Tour', un espectáculo diseñado para celebrar las distintas etapas de su trayectoria musical junto a los seguidores que lo han acompañado desde sus inicios.

Con una propuesta que combina el pop junto a letras marcadas por el amor, el artista promete una velada cargada de nostalgia y emociones. Este tour, según el intérprete, tiene un significado muy personal para él, pues busca rendir homenaje a los fans que hicieron de sus canciones la banda sonora de sus vidas.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuándo y dónde será el concierto de Lasso en Lima 2027?

El concierto se realizará el sábado 3 de abril de 2027 en el Arena 1, recinto ubicado en la Costa Verde. El espectáculo iniciará a las 9.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se recomienda ir antes de la hora de inicio para evitar inconvenientes y no perderse del show.

La presentación está recomendada para el público a partir de los 14 años, quienes deberán ingresar acompañados de un adulto responsable. Con esta fecha, la capital peruana se suma a las paradas clave de un tour que promete vivirse con una intensidad distinta sobre el escenario.

Lasso busca rendir homenaje a sus fanáticos que hicieron de su música el soundtrack de su vida. Composición LR. Instagram

¿Cuál será el setlist de la gira 'Una Más y Nos Vamos'?

Más que un repaso convencional, 'Una Más y Nos Vamos World Tour' propone un viaje cronológico por los momentos más importantes de la carrera del cantante, reuniendo desde sus primeros lanzamientos hasta los temas más recientes que dominan las plataformas digitales.

Entre las canciones infaltables que el público limeño podrá corear a todo pulmón figuran 'Ojos marrones', además de clásicos de su repertorio como: 'Un millón como tú', 'Odio que no te odio', 'Hasta ese día', 'Subtítulos' y 'Cinco minutos más'.

Zonas y precios de entradas para ver al intérprete de 'Ojos marrones'

La venta de entradas se realizará a través de la web y los centros de Ticketmaster. La preventa exclusiva con tarjetas BBVA contará con un 15% de descuento y estará disponible desde el 24 hasta el 25 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 26 de noviembre.

Para este show se han habilitado dos sectores principales: Platinum y VIP. Los precios oficiales por zona se encontrarán publicados directamente en la plataforma de Ticketmaster al momento de habilitarse la cola virtual. Asimismo, los asistentes podrán añadir el servicio adicional de Fast Pass desde S/30 para acceder al recinto sin hacer colas.