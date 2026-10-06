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¡Tenía su corazoncito! Magaly Medina celebra el nuevo embarazo de la esposa de Jorge Luna y le dedica tierno mensaje

Magaly Medina sorprendió a todos mostrando su lado más tierno. La periodista felicitó al conductor de 'Hablando Huevadas' por la espera de su tercer bebé y elogió el compañerismo de su esposa.

Magaly Medina celebra el nuevo embarazo de Jorge Luna. Composición LR. Instagram
Magaly Medina celebra el nuevo embarazo de Jorge Luna. Composición LR. Instagram
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Magaly Medina habló durante su programa 'Magaly TV, La Firme', acerca del nuevo embarazo de la pareja del conductor de 'Hablando Huevadas', Jorge Luna. La presentadora mostró una publicación donde el comediante comparte la noticia sobre su próximo bebé en camino, junto a una foto donde se encuentra él y su esposa Melissa Gonzáles mirando una ecografía. 

La periodista elogió la relación del humorista con su pareja, donde comentó cómo Luna siempre menciona a la madre de sus hijos durante sus programas, para bromear sobre ella o exagerar las situaciones en las que está presente su esposa.  "Todo el mundo sabe que Jorge Luna y su esposa Melissa tienen una relación buenísima. Aunque él siempre la agarre de punto para sus chistes, para su comedia", expresó Medina. 

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Asimismo, la conductora del canal nueve habló acerca del apoyo que ha sido Melissa Gonzáles para el cómico, como también de la familia que han formado ambos, tomando como punto de partida, un entorno tranquilo: "Lo cierto es que ella es una mujer que lo conoció cuando él todavía no gozaba del éxito que ahora tiene, han sabido conformar una familia, han sabido llevar una vida armoniosa". 

Jorge Luna grita a los cuatro vientos la llegada de su tercer hijo 

El conductor de 'Hablando Huevadas' publicó en sus redes sociales una foto junto a un mensaje que confirma la llegada de su tercer hijo con su esposa Melissa Gonzáles. En el mensaje de la publicación expresa: "¡Seremos padres otra vez! Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre. Esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes".

Además, Luna aprovechó la publicación para aclarar que concibió a su hijo de manera natural sin recurrir a la ciencia: "Nos llenaba de ilusión ser padres otra vez. Contarles que al final no recurrimos a la ciencia para tener dos bebés de golpe, lo hicimos de la forma vintage". 

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