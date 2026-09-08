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Estefanía Villarreal, actriz que fue Celina en 'Rebelde', preocupa a fans tras mensaje sobre la depresión: "Mami, tu hija ya no puede más"

La actriz Estefanía Villarreal, estrella de ‘Rebelde’, sorprendió al hablar sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. Su mensaje despertó inquietud y reflexión en torno a la salud mental.

Estefanía Villarreal saltó a la fama en 2004 con el estreno de la telenovela juvenil 'Rebelde'.
Estefanía Villarreal saltó a la fama en 2004 con el estreno de la telenovela juvenil 'Rebelde'. | Foto: composición LR/Las Estrellas/Instagram
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La actriz mexicana Estefanía Villarreal, recordada por su papel de Celina Ferrer en la exitosa telenovela ‘Rebelde’, generó inquietud entre sus seguidores al compartir un mensaje en redes sociales, donde expuso la lucha que atraviesa contra la depresión y la ansiedad. La publicación, breve pero contundente, se convirtió en tema de conversación y despertó una ola de apoyo hacia la intérprete de 39 años.

El impacto fue mayor porque sus palabras coincidieron con Septiembre Amarillo, el Mes de la Prevención del Suicidio, lo que reforzó la preocupación de sus seguidores y abrió un debate sobre la salud mental en el medio artístico.

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Actriz de ‘Rebelde’ preocupa a fans con mensaje sobre la depresión

En Instagram, Villarreal escribió habló sobre su lucha y dejó constancia de su esfuerzo por mantener sus vínculos personales pese a la situación. “Si llego a perder la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que se recuerde que intenté ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió.

La actriz añadió: “Pero mami, tu hija ya no puede más”. La frase, directa y cargada de vulnerabilidad, reflejó el nivel de desgaste emocional que enfrenta y se convirtió en el eje de la reacción de sus fans.

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Mensaje de Estefanía Villareal sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad

Mensaje de Estefanía Villareal sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. Foto: captura Instagram

El 22 de agosto, Estefanía Villarreal había compartido dos posts con varias fotografías donde resaltaban elementos de color amarillo. En uno de ellos incluso utilizó emojis de ese tono, mientras que en el otro escribió: “Que toda sombra se vuelva verdad”. Los seguidores interpretaron esas publicaciones como señales de su estado emocional y ahora las vinculan con la campaña de Septiembre Amarillo.

Tras el mensaje de la famosa intérprete de Celina en ‘Rebelde’, la sección de comentarios se llenó de muestras de cariño y respaldo. Frases como “No estás sola”, “Te abrazo con el alma” y “Tienes millares de personas que te quieren” reflejaron la preocupación de quienes la siguen desde su paso por Rebelde. Aunque Villarreal no ha detallado si recibe tratamiento médico, su testimonio puso en evidencia la importancia de hablar de salud mental en espacios públicos y el impacto que puede tener en figuras reconocidas.

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