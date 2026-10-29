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Xuxa será abuela: Sasha Meneghel confirma embarazo con João Lucas

El sueño cumplido de la Reina de los Baixinhos tras sus constantes súplicas en el escenario

Xuxa será abuela
Xuxa será abuela
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La noticia bomba del año en el mundo del espectáculo brasileño llegó desde las redes sociales de Sasha Meneghel y su esposo, João Lucas. A través de una sesión de fotos minimalista y repleta de ternura, la pareja de 28 y 26 años respectivamente, mostró al mundo las primeras imágenes de la ecografía que confirma la llegada de la cigüeña.

De inmediato, las principales cabeceras de Brasil como O Globo y portales de entretenimiento como Splash UOL y Gshow encendieron sus alarmas para dar cobertura al evento que transformará por completo la vida de la icónica conductora.

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Este anuncio oficial pone fin a meses de intensos rumores y, sobre todo, concreta el mayor anhelo personal de Xuxa Meneghel. A sus 63 años, la célebre estrella de la televisión nunca ocultó sus ansias locas de estrenar el título de abuela. En repetidas entrevistas para medios como la revista Quem, la rubia confesó de manera conmovedora que, tras haber conquistado todo el éxito profesional y financiero imaginable en su carrera, el único hito que le faltaba por vivir era ver crecer a su familia.

Boda de la hija de Xuxa

Boda de la hija de Xuxa

Las pistas de la gira "O Último Voo da Nave" y la reacción del mundo VIP brasileño

La emoción de Xuxa era tan desbordante que incluso llegó a "presionar" con humor a su hija durante los conciertos de su actual gira nacional. En su reciente presentación en Curitiba para el show "O Último Voo da Nave", la artista interactuó directamente con la pareja, que se encontraba en la platea, bromeando sobre la energía que ambos se enviaban para concebir un bebé. Mientras Sasha sonreía y le pedía calma a su madre ante la mirada del público, tras bambalinas el plan familiar ya marchaba sobre ruedas, haciendo estallar de felicidad a los millones de fanáticos que crecieron junto a la presentadora.

El impacto de la noticia generó una oleada de felicitaciones por parte de la élite de las celebridades de Brasil. Figuras de la talla de Ana Maria Braga, Sabrina Sato, Giovanna Ewbank y Bruna Griphao inundaron la publicación de la joven empresaria con mensajes cargados de amor, bendiciones y una enorme emoción. La gran expectativa de los internautas ahora se concentra en el próximo movimiento de las redes sociales, donde todos exigen a gritos ver el video de la reacción exacta de la "Vovó Xuxa" al enterarse de que la mítica nave espacial tendrá un nuevo tripulante.

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