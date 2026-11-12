Mario Hart hizo una fuerte revelación durante su programa de streaming 'Sin más que decir'. El exintegrante de 'Combate' aseguró poder hacerse una foto al mismo estilo que el popular Carlos Alcántara mostró en su cuenta de Instagram, donde el cómico aparecía semidesnudo, exhibiendo la parte inferior de su cuerpo.

El hecho inició cuando en el espacio liderado por Pía Copello se mostraron las fotos de 'Cachín'. Las imágenes generaron sorpresa dentro del panel, como también motivaron a preguntar si tanto el popular 'Chato' como Israel Dreyfus se animarían a reproducir lo hecho por el cómico. Tras la consulta, el exreality respondió: "¡Obvio! Primero me tengo que afeitar bien las nalgas".

Mario Hart alude a presentar una foto atrevida

La expareja de Alejandra Baigorria señaló entre bromas acerca de los cuidados que debe tener antes de realizarse una foto al estilo del intérprete del popular 'Machín', detallando el uso de cremas. Asimismo, aseguró que sería Ethel Pozo quien recibiría la imagen de él, cuando se haya fotografiado.

"Hoy día me compro la cremita, mañana hago la foto, se las enseño para que la aprueben y la subo", expresó el excapitán del equipo verde a sus compañeros. Asimismo, tras la intervención de Ethel Pozo sobre dicha posible fotografía, Hart sentenció: "Te la mando a ti primero entonces, en 'bombita' [foto de una sola visualización]"

Las fotos de Carlos Alcántara que impresionaron a Mario Hart

El famoso 'Cachín', conocido últimamente por sus 'salidas nocturnas', publicó en su cuenta de Instagram un conjunto de fotografías donde reveló parte de su cuerpo al desnudo. En dichas imágenes, publicadas el pasado 12 de noviembre, se visualiza la extremidad inferior descubierta en un filtro blanco y negro.

Tras la publicación del protagonista de 'Asu Mare', usuarios en las redes no tardaron en pronunciarse con comentarios sugerentes, como también con agasajos hacia el físico del artista, que recientemente ha estelarizado una película en la cartelera nacional.