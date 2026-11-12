Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Espectáculos

Mario Hart impacta al revelar que seguiría los pasos de ‘Cachín’ con atrevida foto: “Primero me tengo que afeitar…”

Mario Hart impactó al asegurar que posaría semidesnudo al mismo estilo que Carlos Alcántara. El exesposo de Korina Rivadeneira incluso prometió enviarle una imagen a Ethel Pozo.

Mario Hart sorprende con posible foto atrevida. Composición LR. YouTube
Mario Hart sorprende con posible foto atrevida. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Mario Hart hizo una fuerte revelación durante su programa de streaming 'Sin más que decir'. El exintegrante de 'Combate' aseguró poder hacerse una foto al mismo estilo que el popular Carlos Alcántara mostró en su cuenta de Instagram, donde el cómico aparecía semidesnudo, exhibiendo la parte inferior de su cuerpo.

El hecho inició cuando en el espacio liderado por Pía Copello se mostraron las fotos de 'Cachín'. Las imágenes generaron sorpresa dentro del panel, como también motivaron a preguntar si tanto el popular 'Chato' como Israel Dreyfus se animarían a reproducir lo hecho por el cómico. Tras la consulta, el exreality respondió: "¡Obvio! Primero me tengo que afeitar bien las nalgas".

Puedes ver

Mario Hart fue captado en aparente estado de ebriedad tras descartar reconciliación con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

lr.pe

Mario Hart alude a presentar una foto atrevida

La expareja de Alejandra Baigorria señaló entre bromas acerca de los cuidados que debe tener antes de realizarse una foto al estilo del intérprete del popular 'Machín', detallando el uso de cremas. Asimismo, aseguró que sería Ethel Pozo quien recibiría la imagen de él, cuando se haya fotografiado.

LR Focus

"Hoy día me compro la cremita, mañana hago la foto, se las enseño para que la aprueben y la subo", expresó el excapitán del equipo verde a sus compañeros. Asimismo, tras la intervención de Ethel Pozo sobre dicha posible fotografía, Hart sentenció: "Te la mando a ti primero entonces, en 'bombita' [foto de una sola visualización]"

Puedes ver

Korina Rivadeneira lanza profunda reflexión tras críticas por sensual baile en previa al concierto de María Becerra: "¿Qué es para ti...?"

lr.pe

Las fotos de Carlos Alcántara que impresionaron a Mario Hart

El famoso 'Cachín', conocido últimamente por sus 'salidas nocturnas', publicó en su cuenta de Instagram un conjunto de fotografías donde reveló parte de su cuerpo al desnudo. En dichas imágenes, publicadas el pasado 12 de noviembre, se visualiza la extremidad inferior descubierta en un filtro blanco y negro.

Tras la publicación del protagonista de 'Asu Mare', usuarios en las redes no tardaron en pronunciarse con comentarios sugerentes, como también con agasajos hacia el físico del artista, que recientemente ha estelarizado una película en la cartelera nacional.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ecuador vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

León XIV reflexiona sobre el dolor y los sueños de los jóvenes durante vigilia: “No tengan miedo”

Espectáculos

Luciana Roy revela detalles de su ‘cita’ con Israel Dreyfus: “Me dijo ‘ven a mi casa y vamos’”

Brunella Torpoco envía carta notarial a Laura Mau tras asegurar que pagó para ganar en los Premios Heat 2026

Luciana Fuster impacta al hacerle desplante a hermana de Patricio Parodi y desata todo tipo de comentarios: "Antes la odiaba"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial