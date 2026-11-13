Modelo Johana Cubillas es ninguneada por Mario Hart tras confesar que le parece ‘sexy’ y ‘hot’: “No la conozco” Johana Cubillas, 'La nena', confesó que le gustaba Mario Hart, pero el piloto sorprendió al minimizar las declaraciones de la modelo.

Johana Cubillas pasó un incómodo momento luego de confesar que Mario Hart le parecía atractivo. La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas hizo público su interés tras ver al piloto en una entrevista con Magaly Medina, donde llamó su atención por su apariencia física.

"¿A alguien más le parece hot Mario Hart o yo estoy mal? Me parece muy sexy este chico", escribió la popular 'Nena' en sus redes sociales, sin imaginar que su comentario llegaría hasta el propio deportista.

Durante una reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', le preguntaron a la expareja de Korina Rivadeneira por las palabras de la modelo, pero su reacción estuvo lejos de ser la esperada. El exchico reality tomó distancia de la confesión y terminó ninguneando a Johana Cubillas.

Mario Hart responde a Johana Cubillas y asegura que no la conoce

Mario Hart reaccionó al comentario que Johana Cubillas hizo sobre su apariencia física y reconoció que le causó gracia. Sin embargo, el piloto dejó claro que no sabe mucho de ella y que ni siquiera la recuerda.

"Me pareció chistoso. Ella estuvo en Combate, creo, ¿no? (...) No sé quién es, no la conozco", respondió. Cuando Magaly Medina le preguntó si también la encontraba atractiva, el conductor del podcast 'Sin más qué decir' evitó responderle.

Johana Cubillas se pronuncia tras ser ninguneada por Mario Hart

Johana Cubillas restó importancia a la respuesta de Mario Hart y aseguró que no le afectó. Durante una transmisión en vivo, la hija de Teófilo Cubillas afirmó estar tranquila y feliz, pese a que el piloto dijo no conocerla. "No he visto nada, tampoco me molesta, la verdad. No pasa nada. Yo estoy feliz y contenta", comentó.

Por su parte, Magaly Medina opinó que la 'Nena' no consiguió el resultado que esperaba al expresar públicamente su atracción por el esposo de Korina Rivadeneira. La conductora recordó que Hart no correspondió al piropo y tampoco mostró interés en conocerla.

"¿Qué le pasó a la Nena? Por pasarse de audaz, ella pensó y dijo: 'Yo tomo la iniciativa'. Tras quedarse impactada con Mario Hart, pone: 'Es muy hot este chico', porque le parecía muy guapo. Ella dijo: 'Acá tiro el anzuelo a ver si cae', pero Mario la choteó y dijo que no la conocía y tampoco dijo que la quería conocer", finalizó la presentadora.