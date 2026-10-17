Flavia Laos oficializa su romance con querido chico reality y revela qué la conquistó de él: “Me protege”

Flavia Laos y el chico reality argentino Luis Mateucci confirmaron su romance tras varias semanas de salidas y viajes juntos. Durante su estadía en Lima, ambos fueron abordados por las cámaras de 'Amor y fuego', donde hablaron sobre sus sentimientos y contaron detalles de su relación.

Las imágenes del programa, conducido por Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre, mostraron a la pareja disfrutando de un paseo en yate por La Punta, donde intercambiaron besos y abrazos. Al finalizar su travesía, un reportero del espacio de espectáculos se acercó a ambos para preguntarles si ya eran pareja.

Flavia Laos confirma su romance con Luis Mateucci

Flavia Laos habló por primera vez luego de anunciar su relación con el argentino Luis Mateucci, a quien conoció en un reality internacional. La influencer destacó las cualidades de su pareja y aseguró que atraviesa un buen momento sentimental, luego de su mediática relación con Austin Palao.

“Me gusta su sentido del humor, me cuida mucho, me protege y me hace sentir bien. Estoy más tranquila que nunca, pero porque él me hace sentir así como me gusta”, señaló la modelo.

La pareja también reveló que ya dio pasos importantes en su relación al conocer a sus respectivas familias. La peruana viajó a Argentina para compartir con los padres de Mateucci, mientras que el chico reality también tuvo la oportunidad de conocer a los familiares de la influencer peruana.

Luis Mateucci admite estar enamorado de Flavia Laos

Luis Mateucci confirmó que mantiene una relación oficial con Flavia Laos y no escatimó en elogios al referirse a la influencer peruana. Ante las cámaras de 'Amor y fuego', el argentino destacó lo importante que es la modelo en su vida.

“Sí, sí, estamos oficialmente. Es hermosa, es única, la verdad es la mejor mujer que tuve a mi lado, ¿qué te voy a decir?”, reveló Luis Mateucci ante la pregunta de 'Amor y fuego' sobre su vínculo sentimental con Flavia.

Por otro lado, Mateucci expresó su satisfacción por estar en Perú, donde encontró oportunidades laborales y también el amor. “Me siento bien (en Perú), me da trabajo, tengo a mi novia, ¿qué más voy a pedir? Agradecido. (¿Esperabas enamorarte?) No, jamás, pero estoy feliz, me gusta mucho Perú”, finalizó.