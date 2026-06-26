De Jossmery Toledo a Sabrina Carpenter: crecen rumores de romance entre futbolista ecuatoriano Piero Hincapié y la intérprete de 'Manchild'
Sabrina Carpenter estuvo presente en el partido de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026 y muchos aseguran que fue a ver a Piero Hincapié. Diversos usuarios recordaron que el futbolista ecuatoriano pretendía hace unos años a Jossmery Toledo.
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La aparición de Sabrina Carpenter en las tribunas durante el encuentro entre Ecuador vs Alemania, correspondiente al Mundial 2026 provocó una ola de especulaciones en redes sociales. Después del compromiso, comenzaron a circular versiones que relacionaban a la cantante estadounidense con Piero Hincapié, una de las principales figuras de la selección ecuatoriana. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia que confirme un vínculo sentimental entre ambos.
El nombre del futbolista ecuatoriano se convirtió rápidamente en tendencia luego de que usuarios en distintas plataformas afirmaran que la artista mantenía una relación con el defensor. Además, muchos recordaron que años atrás el jugador del Arsenal pretendía a la modelo peruana Jossmery Toledo y que, incluso, según ella misma contó, la visitaba en Alemania cuando defendía la camiseta del Bayer Leverkusen.
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¿Sabrina Carpenter y Piero Hincapié estarían iniciando un romance? Rumores se encienden en redes
Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza el 25 de junio, día en que Ecuador sorprendió al derrotar por 2-1 a Alemania y consiguió su clasificación a los 16avos de final del Mundial de la FIFA 2026. Ese mismo día, Sabrina Carpenter fue captada en uno de los palcos del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, disfrutando del compromiso junto a un grupo de acompañantes.
Las imágenes de la intérprete de ‘Espresso’ y ‘Manchild’ se difundieron rápidamente en redes sociales. En los videos se aprecia a la cantante con un atuendo deportivo mientras utilizaba unos binoculares para seguir las acciones del partido. En otra de las tomas también se observa una bandera de Ecuador cerca del lugar donde se encontraba, un detalle que alimentó aún más las especulaciones entre los usuarios.
A pesar de la rapidez con la que se viralizó el contenido, ninguna de las publicaciones estuvo acompañada de pruebas que demostraran una relación entre ambos, por lo que el supuesto romance permanece en el terreno de la especulación.
Mientras tanto, cada uno continúa concentrado en su carrera profesional. Sabrina Carpenter atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical gracias al éxito internacional de su álbum ‘Short n' Sweet’, mientras que Piero Hincapié sigue consolidándose como uno de los futbolistas ecuatorianos más destacados del panorama internacional.
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La vez que Jossmery Toledo confirmó visitas a Piero Hincapié en Alemania
No es la primera vez que la vida sentimental del defensor ecuatoriano genera titulares. En 2022, Jossmery Toledo fue relacionada con Piero Hincapié después de viajar a Alemania, donde el futbolista residía durante su etapa en el Bayer Leverkusen. La presencia de la modelo peruana en un partido del club despertó una serie de rumores sobre un posible romance entre ambos.
Tiempo después, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ confirmó en una entrevista televisiva que conocía al jugador y que incluso había visitado su casa junto a un grupo de amigos. También reveló que fue invitada por el propio norteño a presenciar un encuentro del cuadro de la ‘Aspirina’, aunque dejó claro que entre ambos nunca existió una relación sentimental.
Durante esa conversación, Jossmery Toledo explicó que la exposición mediática terminó afectando tanto a ella como al defensor, ya que las especulaciones crecieron sin que existiera un vínculo amoroso. Por ese motivo, decidió no regresar a Alemania y continuar con otros proyectos personales, marcando distancia de los rumores que surgieron en aquel momento.