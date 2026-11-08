Carla Campos Salazar se pronuncia sobre la posible relación entre Curwen e influencer Suemi Chang: “Que triunfe el amor” Carla Campos Salazar reapareció y llamó la atención con su respuesta al ser consultada sobre los rumores de romance entre su exprometido, Víctor Caballero 'Curwen', y la influencer Suemi Chang.

Carla Campos Salazar fue consultada sobre los rumores de una posible relación entre su expareja, Víctor Caballero, más conocido como Curwen, y la influencer Suemi Chang. La diseñadora respondió durante una ronda de preguntas que realizó con sus seguidores en Instagram.

Uno de los usuarios quiso saber qué pensaba sobre ambos. “¿Qué opinas de Suemi X Curwen?”, le preguntaron. La modelo respondió con una respuesta que llamó la atención de muchos cibernautas: “Amor y paz, gente, y que triunfe el amor verdadero”. Su comentario fue grabado y compartido en TikTok.

Carla Campos Salazar bloquea a usuarios que le escriben sobre Curwen

Después de responder sobre los rumores de romance entre Curwen y Suemi Chang, Carla Campos Salazar volvió a dar que hablar. Varios usuarios contaron que la diseñadora los bloqueó de Instagram luego de dejarle mensajes relacionados con su expareja.

Por otro lado, la creadora de contenido también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales y reconoció que todavía tiene que lidiar con ellas. “Yo no he superado el hate. Yo convivo con el hate”, comentó en sus historias de Instagram. También se burló de quienes la cuestionan y señaló que son los que más atentos están a sus publicaciones.

¿Por qué Curwen y Suemi Chang son vinculados sentimentalmente?

Los rumores de romance entre Curwen y Suemi Chang tomaron fuerza en octubre, cuando ambos protagonizaron un momento especial durante una transmisión de 'Very Good'. En esa ocasión, el comunicador sorprendió a la streamer con un Army Bomb de BTS, su grupo favorito, y ella no pudo contener la emoción. Además, el conductor tuvo palabras de elogio para su compañera, a quien describió como una mujer guapa, talentosa, amable y de buena onda.

Cabe recordar que Curwen y Carla Campos Salazar pusieron fin a su relación luego de un ampay televisivo que también terminó con sus planes de boda. Ambos se habían comprometido en Punta Cana y tenían previsto casarse en el mes de noviembre de este año.