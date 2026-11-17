Anahí de Cárdenas y Nacho di Marco, juntos por primera vez para protagonizar “Se busca amor (URGENTE)” La nueva comedia romántica de Los Productores y Piaf Producciones ya está en el Multiteatro Movistar.

¿Qué pasa cuando todos a tu alrededor parecen haber encontrado el amor menos tú? ¿o cuando la soltería empieza a sentirse como una condena? Entre risas, canciones noventeras y personajes inolvidables, Los Productores, junto a Piaf Producciones, presentan “Se busca amor (URGENTE)”, la nueva comedia romántica protagonizada por Anahí de Cárdenas y Nacho Di Marco para demostrarnos que no estamos solos en esta absurda pero hermosa tragicomedia que es el amor.

La trama explora nuestra compleja relación con el romance, la soledad y la necesidad de sentirnos elegidos. A través de ella, conocemos a Soledad, una mujer cansada de las citas desastrosas y abrumada por la sensación de que el tiempo se le agota. Mientras intenta desesperadamente cambiar su suerte, descubrirá que la búsqueda del amor la llevará, de forma inesperada, a encontrarse consigo misma.

La pieza escrita y dirigida por Ítalo Cordano, es una adaptación de ¿Y Giulia?, spin-off de la exitosa obra La Tribu. Con esta nueva versión, Cordano vuelve a explorar las relaciones humanas y los vínculos afectivos desde la sensibilidad que lo caracteriza.

“Si algo nos han enseñado las telenovelas y las baladas noventeras es que encontrar el amor no es fácil. Hemos creado aplicaciones para buscar pareja y, aun así, seguimos en lo mismo. La obra es un espejo de nuestros propios tropiezos románticos donde el teatro nos regala un respiro para reírnos de cómo, a veces, nos empeñamos tanto en buscar a alguien que terminamos olvidándonos de nosotros mismos”, destaca el director Ítalo Cordano.

La temporada estará en el Multiteatro Movistar, en Santiago de Surco. Es una temporada corta y las funciones serán los jueves y viernes a las 8:30 p.m., sábado con dos funciones a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m., y domingo a las 6:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en losproductores.pe, en Teleticket y en la boletería del teatro.