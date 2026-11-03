Abogado de Magaly Medina lanza advertencia contra Jefferson Farfán en medio de amenazas extorsivas: "Es absoluta responsabilidad del señor" En medio de una investigación contra Jefferson Farfán, el abogado Fernando Ugaz responsabilizó al exdeportista si ocurre algo contra él o Magaly Medina y destacó la importancia de hacer público el caso.

Las amenazas extorsivas denunciadas por Magaly Medina sumaron un nuevo episodio polémico. Fernando Ugaz, su abogado, responsabilizó públicamente a Jefferson Farfán si llegara a ocurrir algo contra la periodista o su equipo legal, debido a que el exfutbolista aparece mencionado de forma reiterada en los chats que son materia de investigación.

La declaración se conoció mientras la Fiscalía revisa los mensajes enviados a la figura de ATV, en los que presuntos delincuentes lanzaban amenazas y exigían dinero. Según la defensa de la ‘Urraca’, que citó un reportaje de La República, las conversaciones fueron entregadas a las autoridades como parte de la denuncia formal.

Abogado de Magaly Medina responsabiliza a Jefferson Farfán

Al abordar la repercusión pública del caso, Ugaz destacó la relevancia de la exposición mediática para dejar constancia de la gravedad de los hechos. "Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es poner en conocimiento público esta situación", afirmó.

Acto seguido, lanzó la declaración que más impacto generó al tratarse de una advertencia directa contra el exseleccionado nacional. "Creo que queda obvio que si algo nos pasa, tanto a la señora Magaly como a nosotros, es absoluta responsabilidad del señor Jefferson Farfán", manifestó.

Según se reveló en el informe televisivo, los mensajes no solo contenían amenazas contra la conductora. También hacían referencia a personas de su entorno y mencionaban en varias oportunidades a Jefferson Farfán y a Roberto Guizasola, un detalle que la conductora exigió que fuera investigado.

Última amenaza contra Magaly Medina data de septiembre

Otro punto destacado por la defensa de la ‘Urraca’ fue que las intimidaciones dejaron de llegar después de que las denuncias se hicieron públicas. “A partir de que nosotros hemos hecho públicas estas denuncias, han cesado las amenazas de las extorsiones”, declaró. Según mencionó, el último chat extorsivo data de septiembre.

Por ahora, el caso permanece bajo evaluación fiscal. Mientras tanto, la defensa de Magaly insiste en que se esclarezca quién envió las amenazas y por qué el nombre de Jefferson Farfán aparece constantemente en las conversaciones analizadas por las autoridades.

La República accedió a mensajes intimidatorios recibidos por Magaly Medina

De acuerdo con los chats revelados por La República, los remitentes no solo afirmaban conocer los movimientos de Magaly, sino que aseguraban tener identificados los vehículos que utilizaba y realizaban referencias a un presunto seguimiento.

El material difundido también muestra que los autores de las amenazas mencionaban reiteradamente a Farfán y afirmaban actuar con su autorización. En uno de los chats sostuvieron que el empresario les dio "luz verde para cobrarte", una declaración atribuida únicamente a los remitentes y que forma parte de la investigación en curso. Hasta el momento, dichas afirmaciones no constituyen una prueba de responsabilidad directa contra el exfutbolista, aspecto que corresponde determinar a las autoridades competentes.