Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

Crisis en bancadas: AN designa a nuevo vocero y Obras pide reestructuración de partido | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Abogado de Magaly Medina lanza advertencia contra Jefferson Farfán en medio de amenazas extorsivas: "Es absoluta responsabilidad del señor"

En medio de una investigación contra Jefferson Farfán, el abogado Fernando Ugaz responsabilizó al exdeportista si ocurre algo contra él o Magaly Medina y destacó la importancia de hacer público el caso.

Abogado de Magaly Medina brindó nuevas declaraciones sobre Jefferson Farfán en programa de la conductora.
Abogado de Magaly Medina brindó nuevas declaraciones sobre Jefferson Farfán en programa de la conductora.Foto: composición LR/Instagram/ATV
Por
google iconLa República en Google

Las amenazas extorsivas denunciadas por Magaly Medina sumaron un nuevo episodio polémico. Fernando Ugaz, su abogado, responsabilizó públicamente a Jefferson Farfán si llegara a ocurrir algo contra la periodista o su equipo legal, debido a que el exfutbolista aparece mencionado de forma reiterada en los chats que son materia de investigación.

La declaración se conoció mientras la Fiscalía revisa los mensajes enviados a la figura de ATV, en los que presuntos delincuentes lanzaban amenazas y exigían dinero. Según la defensa de la ‘Urraca’, que citó un reportaje de La República, las conversaciones fueron entregadas a las autoridades como parte de la denuncia formal.

Puedes ver

Magaly Medina expone que Jefferson Farfán es mencionado en chats extorsivos contra ella y exige investigación: "¿Coincidencia?"

lr.pe

Abogado de Magaly Medina responsabiliza a Jefferson Farfán

Al abordar la repercusión pública del caso, Ugaz destacó la relevancia de la exposición mediática para dejar constancia de la gravedad de los hechos. "Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho es poner en conocimiento público esta situación", afirmó.

LR Focus

Acto seguido, lanzó la declaración que más impacto generó al tratarse de una advertencia directa contra el exseleccionado nacional. "Creo que queda obvio que si algo nos pasa, tanto a la señora Magaly como a nosotros, es absoluta responsabilidad del señor Jefferson Farfán", manifestó.

Según se reveló en el informe televisivo, los mensajes no solo contenían amenazas contra la conductora. También hacían referencia a personas de su entorno y mencionaban en varias oportunidades a Jefferson Farfán y a Roberto Guizasola, un detalle que la conductora exigió que fuera investigado.

Puedes ver

Magaly Medina sorprende al asegurar que nunca se sintió fea y revela por qué se realizó 'retoquitos': "Para verme mejor"

lr.pe

Última amenaza contra Magaly Medina data de septiembre

Otro punto destacado por la defensa de la ‘Urraca’ fue que las intimidaciones dejaron de llegar después de que las denuncias se hicieron públicas. “A partir de que nosotros hemos hecho públicas estas denuncias, han cesado las amenazas de las extorsiones”, declaró. Según mencionó, el último chat extorsivo data de septiembre.

Por ahora, el caso permanece bajo evaluación fiscal. Mientras tanto, la defensa de Magaly insiste en que se esclarezca quién envió las amenazas y por qué el nombre de Jefferson Farfán aparece constantemente en las conversaciones analizadas por las autoridades.

La República accedió a mensajes intimidatorios recibidos por Magaly Medina

De acuerdo con los chats revelados por La República, los remitentes no solo afirmaban conocer los movimientos de Magaly, sino que aseguraban tener identificados los vehículos que utilizaba y realizaban referencias a un presunto seguimiento.

El material difundido también muestra que los autores de las amenazas mencionaban reiteradamente a Farfán y afirmaban actuar con su autorización. En uno de los chats sostuvieron que el empresario les dio "luz verde para cobrarte", una declaración atribuida únicamente a los remitentes y que forma parte de la investigación en curso. Hasta el momento, dichas afirmaciones no constituyen una prueba de responsabilidad directa contra el exfutbolista, aspecto que corresponde determinar a las autoridades competentes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Magaly Medina lanza advertencia contra Jefferson Farfán en medio de amenazas extorsivas: "Es absoluta responsabilidad del señor"

Ernest Hemingway dejó reflexión sobre España que sigue dando que hablar: "Si el pueblo español tiene algún rasgo común es el orgullo y el sentido común"

Lluvias en Lima, Tumbes, Piura, Áncash EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Espectáculos

Magaly Medina expone que Jefferson Farfán es mencionado en chats extorsivos contra ella y exige investigación: "¿Coincidencia?"

Peter Fajardo es captado orinando en plena calle y luego toca el rostro y la mano a Mario Hart

Influencer Valentino Palacios se defiende tras tildar de "miserables" a peruanos que se levantan temprano a trabajar: "Se salió de contexto"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán