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Jefferson Farfán tira la casa por la ventana por sus 42 años junto a Xiomy Kanashiro: fiesta ‘galáctica’, Masiel Málaga y el show de ‘Cuto’ Guadalupe

Jefferson Farfán festejó su cumpleaños 42 acompañado de su novia Xiomy Kanashiro, 'Cuto' Guadalupe y Roberto Guizasola. Conoce todos los detalles de su celebración.

El 'Cuto' Guadalupe se robo los reflectores en el cumpleaños de Jefferson Farfán con su esperado show. Composición LR. YouTube
El 'Cuto' Guadalupe se robo los reflectores en el cumpleaños de Jefferson Farfán con su esperado show. Composición LR. YouTube
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Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños número 42 en su exclusiva residencia de La Molina, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. El exdelantero de Alianza Lima organizó un festejo lleno de música, donde la gran protagonista de la jornada fue su actual pareja, la conductora Xiomy Kanashiro.

Los agasajos para el popular '10 de la calle' comenzaron desde la víspera de su celebración con una emotiva serenata familiar organizada por su madre, Doña Charo, a la que también se sumaron sus inseparables amigos Luis 'Cuto' Guadalupe y Roberto Guizasola. Asimismo, leyendas del fútbol nacional como el 'Nené' Cubillas no dejaron pasar la oportunidad de enviarle afectuosos saludos por su conmemoración.

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Xiomy Kanashiro sorprende a la 'Foquita' con cena íntima y romántica dedicatoria al son de Masiel Málaga

Previo a la fiesta central, Kanashiro se adelantó a las celebraciones y organizó una cena exclusiva para agasajar al '10 de la calle'. A través de sus redes sociales, la presentadora le dedicó un conmovedor mensaje que evidenció la solidez de su romance: "Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Siempre estaré ahí para ti. ¡Te reamo!", escribió la popular 'Chinita'.

Durante el evento principal, las muestras de afecto continuaron cuando la salsera Masiel Málaga subió al escenario para poner la cuota romántica de la velada. A pedido especial de la exbailarina de Alma Bella, la intérprete entonó el tema 'El hombre que yo amo' dedicado directamente a Farfán, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche antes de que ambos inauguraran la pista de baile a ritmo de salsa.

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Temática 'galáctica', buffet criollo y el show de 'Cuto' Guadalupe

La celebración de Jefferson Farfán destacó por su llamativa decoración con temática 'galáctica', la cual incluyó una torta personalizada con un satélite en la parte superior. Además, para deleitar a los invitados distribuidos en cerca de quince mesas, entre los que se encontraban los familiares de su actual pareja, se ofreció un variado buffet criollo y una estación completa de parrillas.

El ambiente festivo se prolongó por varias horas con la música en vivo del salsero Alex Ramírez y los constantes cambios de vestuario del cumpleañero. Luis 'Cuto' Guadalupe se robó las miradas sacando sus mejores pasos de baile en la pista. Asimismo, Roberto Guizasola cumplió con su peculiar regalo de cumpleaños a Farfán, al encargarse de la barra de licores y atender personalmente a los asistentes.

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