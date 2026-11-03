Magaly Medina expone que Jefferson Farfán es mencionado en chats extorsivos contra ella y exige investigación: "¿Coincidencia?" La periodista Magaly Medina no ocultó sus dudas ante la constante mención a Jefferson Farfán en las amenazas que recibió. En su programa, mostró fuertes chats contra ella y su familia.

La denuncia por las amenazas que recibió Magaly Medina volvió a tomar fuerza luego de que se conocieran nuevos mensajes incorporados a la investigación oficial. En varias de esas comunicaciones, según mostró la periodista, aparece mencionado Jefferson Farfán, situación que la llevó a cuestionar públicamente el vínculo de los chats con el exdeportista y a pedir que las autoridades profundicen en este detalle.

Durante la reciente edición de su programa, la figura de ATV recordó que las intimidaciones no solo estuvieron dirigidas contra ella, sino también contra miembros de su familia, incluyendo a su hijo y a su esposo, Alfredo Zambrano, así como a su abogado, Fernando Ugaz. Además, recordó un momento protagonizado por la ‘Foquita’ y dejó entrever sus dudas acerca de una posible coincidencia con la situación que ella se encuentra viviendo.

Magaly Medina habla sobre amenazas que recibió a través de mensajes

Según se informó, los mensajes llegaron en distintos momentos y fueron enviados desde números desconocidos. En ellos, los remitentes aseguraban tener información sobre los vehículos utilizados por la periodista, afirmaban vigilar algunos de los lugares que frecuentaba y mencionaban a Farfán. Además, exigían importantes sumas de dinero a cambio de no ejecutar acciones contra ella o sus allegados.

Al comentar el contenido de esos chats, Magaly mostró su preocupación por el nivel de agresividad que manejaban quienes la contactaban. "Así de violentos fueron los mensajes que me llegaron, así de descarnados y así de crudos", sostuvo.

La conductora también expresó su malestar por la respuesta que recibió cuando intentó alertar a las autoridades sobre las amenazas. Según contó, acudió oportunamente a un alto mando policial para informar lo que estaba ocurriendo, pero considera que en ese momento no se tomó con la seriedad necesaria. "Cuando yo denuncié esto ante un comandante de la Policía, un escudero que estaba a cargo... las cosas no funcionaron, ni siquiera levantaron una ceja. Esto no fue tomado en cuenta", cuestionó.

“¿Mera coincidencia?”: Magaly Medina expone dudas sobre Jefferson Farfán y chats extorsivos

A partir de esa experiencia, la ‘Urraca’ comparó su situación con la de cientos de ciudadanos que enfrentan extorsiones a diario y alertó cómo muchas de estas víctimas terminan de la peor manera ante la inacción de las autoridades. “No se les ha hecho caso, se les ha ignorado. ¿Y cómo han terminado estas personas? Bajo una lluvia de balas. Es increíble”, agregó.

En esa línea, reiteró que espera una investigación exhaustiva sobre el origen de los mensajes y las personas involucradas. Para la conductora, uno de los puntos que requiere mayor esclarecimiento es la constante aparición del nombre de Jefferson, así como de su gran amigo Roberto Guizasola. "Espero que la Policía o la Fiscalía investigue ahora cuál es la relación porque no puede ser que ellos en todos los chats mencionen a Farfán y a Guizasola… Era como si fuera su jefe, y de verdad coincidía", sostuvo.

La ‘Urraca’ también aseguró, cuando ATV pagó la reparación civil a Jefferson por un proceso anterior, el empresario salió al frente a decir: “Ah, ¿estás asustada?”. La periodista no ocultó sus dudas ante una reacción que hoy le genera interrogantes. "¿Mera coincidencia?", sentenció.