Zaelita, hija de Gonzalo Torres, asegura que Gino Pesaressi aún no le pide ser su enamorada pese a románticas publicaciones: “Somos un vínculo exclusivo”
Zaelita desmiente a Gino Pesaressi y dice que aún no son pareja oficial. Además, la joven reveló cuántos años le lleva el chico reality y también admitió que tiene miedo al nivel de exposición.
El exchico reality Gino Pesaressi emocionó a sus seguidores al confirmar que mantiene una relación con la influencer Zaelita. A pesar de que ambos han compartido románticas publicaciones en redes sociales y hasta han sellado su amor con un apasionado beso, la hija del actor Gonzalo Torres contó que hasta el momento el participante de 'Esto es guerra' no le ha pedido oficialmente que ella sea su enamorada.
En una reciente entrevista para el pódcast 'Cuestión de cuestionar', la hija del querido actor Gonzalete de 'Pataclaun' contó cómo inició su relación con Gino Pesaressi y recalcó que aún no son una pareja oficial. "Todavía no somos flacos. Somos un vínculo exclusivo", dijo la creadora de contenido.
Hija de Gonzalete habla de su vínculo amoroso con Gino Pesaressi
Zaelita contó que conoce a Gino Pesaressi, quien sufrió intento de robo de su camioneta, desde antes de 'Casi 4', pódcast donde ella participó como invitada y colaboradora. Desde ese reencuentro, la química y las bromas al aire impulsaron el ship entre ella y el exparticipante de 'Esto es guerra'.
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"Nosotros nos conocíamos antes de 'Casi 4'. Se ha ido dando. Nosotros nos conocemos desde marzo por redes. Ha sido un proceso bien lentito, pero creo que igual hemos complementado bastante bien. Lo que pasa es que igual los dos estamos más o menos grandes. Yo tengo 27 años y él tiene 38. Pero yo tengo una corteza prefrontal desarrollada. Él no tanto. Está medio loco", manifestó en el pódcast que salió a la luz el lunes 16 de noviembre.
Por otro lado,Zaelita recordó que tuvo una relación bastante larga, por lo que se detuvo a pensar si era buena idea volver a tener una nueva relación. "El tener que encajar horarios con una persona que estoy conociendo, el darme tiempo para conocerlo, igual supongo que él porque él ha estado bastante tiempo solo también. Entonces, ha sido un constante tratar de compenetrarnos, vamos bien. Ahorita estamos un poco más eh fijos. Es un vínculo fijo. Es un vínculo exclusivo. Básicamente de eso iban las publicaciones que hemos hecho", añadió sobre su relación con Pesaressi.
Finalmente, la hija de Gonzalo Torres admitió que tiene un poco de miedo porque no sabe lo que le depara el futuro con Gino Pesaressi o el nivel de exposición que vayan a tener en las pantallas y en las redes por su vínculo. "Estamos intentando los dos", concluyó.