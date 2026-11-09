Carlos Orozco critica duramente a Jorge Benavides por ‘sketch’ con fujimorista Rosángella Barbarán: “Parece un programa arreglado” ¿Cómo en los 90? Carlos Orozco dejó entrever que Jorge Benavides habría recibido algún apoyo económico para hacer preguntas convenientes a la diputada fujimorista.

El programa cómico de Jorge Benavides enfrenta críticas en redes sociales por sus preguntas a Rosángella Barbarán y comentarios sobre la oposición.

El programa cómico de Jorge Benavides enfrenta críticas en redes sociales por sus preguntas a Rosángella Barbarán y comentarios sobre la oposición. Foto: captura/Youtube.

El fin de semana 'JB Noticias', programa cómico de Jorge Benavides, recibió duras críticas en redes sociales por realizar preguntas convenientes a Rosangella Barbarán y lanzar duras críticas a la oposición. Este lunes 9 de noviembre, el tema se siguió tratando en los programas de streaming, donde no faltaron los cuestionamientos.

Carlos Orozco, quien hace poco generó polémica por cuestionar a los papás de las ARMY esta vez se fue contra 'JB Noticias'. Además de indicar que el rating ya no acompaña al programa de Panamericana Televisión, criticó a Jorge Benavides por su actitud con dos emisarios del fujimorismo.

Carlos Orozco critica personaje de Jorge Benavides

Para Carlos Orozco, la tía Gloria, el personaje que interpreta Jorge Benavides en su programa, es el peor de todos. "No existe un personaje más aburrido, sin gracia, hecho para rellenar. El peor personaje en la historia", comentó el creador de La Roro Network. "Pero al final ya no es la tía Gloria, ya parece la vieja de La Molina", agregó Daniel Marquina.

Más allá del personaje de Benavides, los conductores de Ouke aseguraron que las preguntas que JB le hizo a la diputada de Fuerza Popular parecían ensayadas, con la única finalidad de dejar bien al gobierno de Keiko Fujimori.

"Esa pregunta es tan conveniente para Rosangella Barbarán, le hace una pregunta tan favorable a Rosangella, una pregunta hermosa para que salga jugando y se despache, que hasta parece que fuese pactada. Le da un pase tan preciso que hasta parece que fuera una entrevista arreglada. Hasta parece como si fuese un tema de que el programa hubiese recibido un dinero por gestar una entrevista, una charla, un sketch tan favorable", indicó Orozco.

Para el youtuber peruano, lo que habría pasado en 'JB Noticias' estaría coordinado previamente. "Bajo la excusa del humor y que están parados en el ascensor, le hace un comentario tan conveniente que parece que fuera un programa arreglado", agregó indignado.