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ÚLTIMO MINUTOConcierto BTS en Perú EN VIVO HOY: últimas noticias de su primer show en el estadio San Marcos
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Carlos Orozco genera polémica por dura crítica contra los papás de las ARMY: “Hay señores que no han sabido criar en casa”

El streamer Carlos Orozco desató controversia en redes tras criticar a los padres de jóvenes fans de BTS que hicieron cola para su show en Lima. Su comentario sobre la crianza generó múltiples reacciones.

Carlos Orozco cuestionó la educación de los padres de ARMY, sugiriendo que no supieron inculcar valores adecuados en su descendencia. Foto: captura/Youtube
Carlos Orozco cuestionó la educación de los padres de ARMY, sugiriendo que no supieron inculcar valores adecuados en su descendencia. Foto: captura/Youtube
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El streamer Carlos Orozco generó polémica en las redes sociales con su dura crítica hacia los progenitores de las jovencitas que serán parte del primer show de BTS en Lima, como parte de su tour mundial Arirang. El creador de La Roro expresó su descontento hacia las madres y padres que fueron hasta el Estadio San Marcos para ayudar a sus hijos a hacer cola.

"Hay señores que no han sabido criar en casa. ¿Entonces, qué te sale tu hija? ARMY. No has sabido criar en tu casa, no has sabido imponer una crianza efectiva a través de los valores correspondientes, a través de tener muy en claro las prioridades en el desarrollo de tu menor hijo, de tu educando. ¿Y qué te sale luego tu gorda? ARMY", expresó indignado.

"Qué le pasa a este señor, acaso él nunca ha sido fan de algún grupo, hasta yo soy fan de BTS", "¿Y qué tiene que ver la crianza con ser fan de un grupo?", "Es verdad, por fin dices algo bueno", "Una cosa es ser fan y otro fanática", "¡Qué habla este señor!", "Eso no tiene nada que ver. Ser fan de un grupo es desde años atrás" y "Puro factos"; fueron algunos comentarios de usuarios de TikTok.

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Carlos Orozco en la polémica contra las ARMY

Carlos Orozco, quien generó revuelo por su entrevista a Cielo Fernández, respondió a una mujer que hace unos días amenazó con bajar cuentas a los medios de comunicación y creadores de contenido que revelen dónde se iban a hospedar los integrantes de BTS. "¿Quién se ha creído esa para venir a amenazar a la gente?", dijo muy enojado.

"Sabemos que todos quieren cubrir la llegada de BTS. Pero una cosa es hacer una cobertura y otra muy distinta el convertir su privacidad en contenido. Les pedimos no ir al aeropuerto, no ir a su hotel o buscar dónde se hospedan. No publicar ni compartir ubicaciones ni rutas ni movimientos en tiempo real. Respeten su espacio", dijo la joven que luego eliminó dicho video en sus redes sociales. "Si deciden, ARMY de Perú y toda Latinoamérica va a empezar a reportar cuentas hasta que se eliminen completamente", añadió.

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