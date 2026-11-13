Estrellas de ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ impactan al aparecer en alfombra roja en forma de toalla higiénica para frenar el bullying infantil Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se pronunciaron en contra del bullying infantil, resaltando que "sangrar es normal". La iniciativa busca reducir el estigma asociado a la menstruación.

'La gran sangre: Ojo x Ojo' ya llegó a las salas de cines y se ha convertido en la película peruana con mejor estreno del 2026. Antes de que la cinta salga a la luz, los actores, las actrices y el equipo detrás del filme se dieron cita el miércoles 11 de noviembre para mostrar sus mejores looks en el avant premier. Sin embargo, pocos notaron el poderoso mensaje de la alfombra roja.

Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara, protagonistas de 'La gran sangre: Ojo x Ojo', manifestaron su rechazo al acoso escolar en la infancia y resaltaron el hecho de que la alfombra roja durante el preestreno de su cinta haya estado representada por una toalla higiénica de la marca Nosotras, para evitar que el ciclo menstrual continúe siendo causa de bochorno y mofas entre la infancia.

Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se unen contra el bullying infantil

Aldo Miyashiro, quien sorprendió al posar con su novia y con su expareja Erika Villalobos, sostuvo que el hecho de que la alfombra roja tenga forma de toalla higiénica representó el escenario ideal para captar el interés de la audiencia y promover una transformación de pensamiento.

La alfombra roja del preestreno, con forma de toalla higiénica, promueve un mensaje contra el acoso escolar.

"Nadie se asombra al observar sangre en la pantalla grande. No obstante, al hablar de la menstruación, da la impresión de que fuera un tema censurado o, lo que es más grave, continúa siendo objeto de mofa para miles de niñas. Es una situación cotidiana que no debemos aceptar como normal; tenemos que impulsar un cambio", expresó el intérprete encargado de dar vida a Tony Blades.

Por su parte, Carlos Alcántara sostuvo que "sangrar es normal" y manifestó su deseo de que esta reflexión cale en los asistentes para generar una verdadera transformación social, siguiendo la línea de la iniciativa promovida por Nosotras.

"Desarrollar esta iniciativa en este espacio me resulta sumamente oportuno, ya que la audiencia habitual del cine de acción está compuesta principalmente por varones. Sangrar es un proceso natural y esta reflexión está dirigida a todos ellos, a nosotros mismos y a nuestros hijos, especialmente considerando todo el debate reciente en torno al acoso en las escuelas del Perú", recalcó el actor que da vida a 'El Dragón' en la película.

La iniciativa 'Sangrar es normal', impulsada por Nosotras, reveló preocupantes estadísticas que indican que siete de cada 10 niñas han sido blanco de mofas o expresiones despectivas vinculadas a su periodo. Ante esta realidad, la campaña propone que esta problemática no debe enfrentarse únicamente educando a las menores sobre su ciclo menstrual, sino que requiere intervenir directamente en la conducta de quienes aún lo utilizan como pretexto para burlarse.