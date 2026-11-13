Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Espectáculos

Estrellas de ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ impactan al aparecer en alfombra roja en forma de toalla higiénica para frenar el bullying infantil

Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se pronunciaron en contra del bullying infantil, resaltando que "sangrar es normal". La iniciativa busca reducir el estigma asociado a la menstruación.

La campaña ‘Sangrar es normal’ revela que 7 de cada 10 niñas sufren burlas relacionadas con su periodo.
La campaña ‘Sangrar es normal’ revela que 7 de cada 10 niñas sufren burlas relacionadas con su periodo. | Foto: difusiónFoto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

'La gran sangre: Ojo x Ojo' ya llegó a las salas de cines y se ha convertido en la película peruana con mejor estreno del 2026. Antes de que la cinta salga a la luz, los actores, las actrices y el equipo detrás del filme se dieron cita el miércoles 11 de noviembre para mostrar sus mejores looks en el avant premier. Sin embargo, pocos notaron el poderoso mensaje de la alfombra roja.

Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara, protagonistas de 'La gran sangre: Ojo x Ojo', manifestaron su rechazo al acoso escolar en la infancia y resaltaron el hecho de que la alfombra roja durante el preestreno de su cinta haya estado representada por una toalla higiénica de la marca Nosotras, para evitar que el ciclo menstrual continúe siendo causa de bochorno y mofas entre la infancia.

Puedes ver

Milett Figueroa revela detalles de su escena de desnudo con Carlos Alcántara en ‘La gran sangre: Ojo por Ojo’: “No ha sido fácil”

lr.pe

Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara se unen contra el bullying infantil

Aldo Miyashiro, quien sorprendió al posar con su novia y con su expareja Erika Villalobos, sostuvo que el hecho de que la alfombra roja tenga forma de toalla higiénica representó el escenario ideal para captar el interés de la audiencia y promover una transformación de pensamiento.

LR Focus
La alfombra roja del preestreno, con forma de toalla higiénica, promueve un mensaje contra el acoso escolar.

La alfombra roja del preestreno, con forma de toalla higiénica, promueve un mensaje contra el acoso escolar.

"Nadie se asombra al observar sangre en la pantalla grande. No obstante, al hablar de la menstruación, da la impresión de que fuera un tema censurado o, lo que es más grave, continúa siendo objeto de mofa para miles de niñas. Es una situación cotidiana que no debemos aceptar como normal; tenemos que impulsar un cambio", expresó el intérprete encargado de dar vida a Tony Blades.

Puedes ver

Aldo Miyashiro conmueve a Pietro Sibille tras resaltar su lucha contra el alcoholismo: “Muy orgulloso de él”

lr.pe

Por su parte, Carlos Alcántara sostuvo que "sangrar es normal" y manifestó su deseo de que esta reflexión cale en los asistentes para generar una verdadera transformación social, siguiendo la línea de la iniciativa promovida por Nosotras.

"Desarrollar esta iniciativa en este espacio me resulta sumamente oportuno, ya que la audiencia habitual del cine de acción está compuesta principalmente por varones. Sangrar es un proceso natural y esta reflexión está dirigida a todos ellos, a nosotros mismos y a nuestros hijos, especialmente considerando todo el debate reciente en torno al acoso en las escuelas del Perú", recalcó el actor que da vida a 'El Dragón' en la película.

La iniciativa 'Sangrar es normal', impulsada por Nosotras, reveló preocupantes estadísticas que indican que siete de cada 10 niñas han sido blanco de mofas o expresiones despectivas vinculadas a su periodo. Ante esta realidad, la campaña propone que esta problemática no debe enfrentarse únicamente educando a las menores sobre su ciclo menstrual, sino que requiere intervenir directamente en la conducta de quienes aún lo utilizan como pretexto para burlarse.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La imperfección humana es la condición de su libertad

Papa León hace aparición sorpresa en reunión de voluntarios en Chiclayo: "Gracias por todo lo que están haciendo"

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: sigue su recorrido, el encuentro con sus fieles y su itinerario completo para este viernes 13

Espectáculos

Christian Domínguez sorprende a su hija Camila por sus 18 años con conmovedor mensaje: “Si en algún momento tropiezas, estaré ahí para ti”

Hermana de ‘Mondonguito’ conmueve con desgarrador mensaje tras muerte del cómico ambulante: “Estoy muy rota por dentro”

Laura Mau acusa a Brunella Torpoco de presunta extorsión y solicita garantías personales: "Tengo pruebas"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta