Papa León XIV conmueve con emotivo mensaje de despedida: “Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto” El papa León XIV agradeció el cariño de los peruanos tras culminar su visita apostólica. El pontífice recordó su etapa como obispo de Chiclayo y aseguró que durante su recorrido se sintió como en casa.

¡Una despedida llena de sentimiento! El papa León XIV culminó su visita apostólica al Perú este lunes 16 de noviembre de 2026 con un emotivo mensaje que reflejó el cariño que mantiene por el país donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Tras recorrer diferentes regiones y reencontrarse con miles de fieles, el sumo pontífice agradeció las muestras de afecto y dedicó unas palabras especiales a la tierra que considera parte de su historia.

Robert Francis Prevost, quien ejerció como obispo de Chiclayo antes de llegar al Vaticano, recordó que el Perú tuvo un papel fundamental en su formación pastoral. Sin embargo, fue su mensaje final, cargado de gratitud y referencias a los peruanos, el que marcó uno de los momentos más significativos de su despedida.

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Papa León XIV conmueve con emotiva despedida del Perú: "Me he sentido como en casa"

Al finalizar su visita, León XIV expresó su agradecimiento a los ciudadanos que participaron en las celebraciones religiosas y acompañaron su recorrido por Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

“¡Gracias, Perú!”, manifestó el pontífice al comenzar su mensaje, en el que también reconoció la labor de las autoridades, colaboradores y voluntarios que hicieron posible las diferentes actividades.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el santo padre recordó la cercanía que sintió durante los seis días que permaneció en territorio peruano.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia”, expresó.

El papa también agradeció a quienes siguieron sus actividades mediante los medios de comunicación, especialmente a los fieles que no pudieron participar presencialmente en las ceremonias realizadas en distintas regiones.

¿Qué dijo León XIV sobre su etapa como obispo en Chiclayo?

Durante su despedida, el pontífice recordó su experiencia religiosa en el norte peruano y explicó cómo aquella etapa contribuyó a su formación antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

“Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, afirmó.

Con estas palabras, León XIV reconoció la importancia que tuvo su paso por Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y mantuvo un estrecho vínculo con diferentes comunidades.

El sumo pontífice también recordó algunos de los momentos que marcaron su recorrido por el Perú, especialmente los encuentros con niños, jóvenes, familias y adultos mayores.

“Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, expresó.

Asimismo, destacó las manifestaciones culturales y religiosas que acompañaron su visita, como los cantos, las danzas y las expresiones de devoción de los fieles.

Papa León XIV dedica sus últimas palabras al Perú antes de regresar a Roma

En la parte final de su mensaje, León XIV reafirmó el propósito de su visita apostólica y destacó la fe que encontró durante sus encuentros con los peruanos.

“He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, manifestó.

El pontífice también invitó a los fieles a mantener la oración y la unidad, pese a la distancia que los separará después de su retorno al Vaticano.

Antes de concluir, encomendó a los peruanos a la protección de la Virgen María y dejó una bendición especial para el país.

“Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto”, expresó.

De esta manera, León XIV cerró su visita apostólica con un mensaje de agradecimiento que reafirmó el vínculo que mantiene con el Perú, país donde vivió durante años como misionero y obispo antes de convertirse en el sucesor de Pedro.