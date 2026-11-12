Estas imágenes no muestran al papa León XIV saludando, abrazando y llorando con fieles tras su llegada al Perú: fueron generadas con IA

LO FALSO:

Se han difundido imágenes del papa León XIV saludando, abrazando y llorando con fieles tras su llegada al Perú.

LO VERDADERO:

Se identificaron inconsistencias visuales en todas las imágenes, como deformaciones en manos y alteraciones en elementos de la bandera del Vaticano.

Un análisis con tres herramientas especializadas confirmó que los materiales fueron generados con inteligencia artificial.

En el contexto de la llegada del papa León XIV al Perú, el último 11 de noviembre, se viralizaron en redes sociales cinco imágenes que supuestamente lo mostraban emocionado mientras saludaba, abrazaba y lloraba con fieles poco después de aterrizar en la Base Aérea del Callao.

Imagen viralizada #1. Foto: Facebook

Imagen viralizada #2. Foto: Facebook

Imagen viralizada #3. Foto: Facebook

Imagen viralizada #4. Foto: Facebook

Imagen viralizada #5. Foto: Facebook

Sin embargo, al revisarlas a detalle, se encontraron varias inconsistencias. Por ejemplo, todos los celulares que las personas portan en las cinco fotos parecen tener el mismo tamaño y modelo, aunque son de distintos colores. También se identificaron deformidades en las manos de algunos, así como alteraciones en el escudo de la bandera del Vaticano que portan otros.

Primera inconsistencia: los celulares tienen el mismo diseño en todas las fotos. Foto: Facebook | Composición: LR

Segunda inconsistencia: se observan alteraciones o deformidades en las manos en todas las fotos. Foto: Facebook | Composición: LR

Tercera inconsistencia: se observan alteraciones en el escudo de la bandera del Vaticano en algunas fotos. Foto: Facebook / El Vaticano | Composición: LR

Por otro lado, también se contrastó la supuesta cercanía física entre el papa y los fieles. Para ello, se revisó la transmisión oficial de la llegada del pontífice, difundida por TV Perú. En esta se observa que, tras aterrizar, León XIV saludó a la presidenta, a algunas autoridades y a otras personas presentes. Luego, mientras avanzaba, se acercó a un grupo de fieles, entre quienes se identifica a una de las jóvenes que aparece en los virales, de polo blanco y chaleco rojo.

Sin embargo, la escena presenta diferencias en relación a las imágenes difundidas: en estas, debajo de ella se observa a una niña de pie, mientras que en la transmisión original, se muestra a una niña en silla de ruedas. Además, el pontífice no abraza a la joven ni llora o se seca las lágrimas con un pañuelo.

Cuarta inconsistencia: la joven de chaleco rojo no llora junto al papa. Foto: Facebook | Composición: LR

En otra imagen se observa al pontífice a bordo del papamóvil. Esto tampoco coincide con lo registrado en la transmisión oficial, ya que, al llegar a la base aérea, él se desplazó caminando. Abordó dicho vehículo posteriormente, cuando llegó a la segunda cuadra de la avenida Brasil.

Quinta inconsistencia: al llegar, León XIV caminó, no se trasladó en el papamóvil. Foto: Facebook | Composición: LR

Debido a todas estas inconsistencias, las cinco imágenes fueron analizadas con las plataformas de detección de inteligencia artificial TruthScan, Sightengine y SynthID. Las dos primeras determinaron una probabilidad superior al 99% de que se hayan generado con dicha herramienta. Por su parte, la tercera también confirmó indicios de generación artificial y encontró inconsistencias adicionales en cada foto.

Análisis de la imagen viralizada #1 con TruthScan (99% IA). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada #2 con TruthScan (99% IA). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada #3 con TruthScan (99% IA). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada #4 con TruthScan (99% IA). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada #5 con TruthScan (99% IA). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada #1 con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada #2 con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada #3 con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada #4 con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada #5 con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada #1 con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada #2 con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada #3 con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada #4 con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada #5 con SynthID. Foto: SynthID

Por lo mencionado en líneas anteriores, se confirma que las cinco imágenes viralizadas fueron elaboradas con IA.

Conclusión

En síntesis, en el contexto de la llegada del papa León XIV al Perú, se difundieron en redes sociales cinco imágenes que supuestamente lo mostraban saludando y abrazando a fieles tras aterrizar en la Base Aérea del Callao el último 11 de noviembre. Sin embargo, no corresponden a hechos reales.

Al contrastarlas con la transmisión oficial de su llegada, se comprobó que las escenas no coincidían. Además, se identificaron diversas inconsistencias visuales, como deformaciones en manos y alteraciones en elementos de la bandera del Vaticano. Esto motivó el análisis de las imágenes con tres herramientas de detección de inteligencia artificial, cuyos resultados confirmaron que fueron generadas con esta tecnología.