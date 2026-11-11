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Carlos Alcántara deja en shock al presentar a su ‘novia’ y revela su identidad por primera vez: “Año y medio”

El actor Carlos Alcántara también reveló cómo su ‘pareja’ lo ayuda a sobrellevar el fallecimiento de su madre y su separación de Jossie Lindley.

Carlos Alcántara cumplirá 62 años este jueves 12 de noviembre. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Carlos Alcántara cumplirá 62 años este jueves 12 de noviembre. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
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Carlos Alcántara ha dado que hablar en los últimos meses, luego de separarse de su esposa, Jossie Lindley, tras más de 30 años juntos. A esta situación se sumó la muerte de su madre, Isabel Vilar, un duro golpe que lo llevó a atravesar una complicada etapa personal. Durante ese episodio, el popular 'Cachín' fue captado en varias ocasiones con distintas mujeres en las discotecas.

Sin embargo, en una entrevista con Trome, el actor confesó que poco a poco está dejando atrás esos momentos difíciles gracias a su perrita, a quien considera como su novia y presentó por primera vez. “Ella me acompaña, es mi pareja, mi novia. Se llama Konga. Todavía es cachorro, tiene un año y medio”, expresó el protagonista de 'La gran sangre'.

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Carlos Alcántara revela que su 'novia' lo ayuda a sobrellevar la soledad tras su separación

Durante la entrevista, Carlos Alcántara, de 61 años, fue consultado sobre cómo enfrenta los difíciles momentos que ha vivido en los últimos meses, entre ellos su separación y la muerte de su madre. Al respecto, el actor contó que su mascota se ha convertido en una compañía fundamental para sobrellevar los días más complicados y evitar sentirse solo.  

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“La llevo ahí. Tengo una perrita que me acompaña, porque también en el tema de la separación, yo también tenía mis animalitos, tenía cinco perros. Entonces me he llevado a una a vivir conmigo. No podía llevarme a las otras. Ella me acompaña, es mi novia, mi pareja”, señaló el también comediante a Trome.

“Es de raza presa canario, es una raza fuerte, pero me acompaña. Soy dueño de mis tiempos también. Llego a casa a veces y me pongo a tocar piano, casi ni veo televisión. Solo veo 'Yo soy' para verme; me entretiene. Y también me vienen bajones, como que miro el jardín, los pájaros y digo: ‘Sí puedes’, había todo un mundo y el tema de mi mamá también”, finalizó.

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Carlos Alcántara revela que las críticas contra su película 'Asu mare 4' lo afectaron mucho

En otra parte de la conversación, Carlos Alcántara reveló que las críticas a su trabajo como director de ‘Asu mare’, cinta que marcó el final de la exitosa franquicia, lo afectaron tremendamente y que hasta pensó en retirarse de la televisión.

“Yo caí en creerme todo el hate y me deprimí. termine rompiéndome la rodilla. O sea, todo mal. Me estresé y dije: ‘Yo me retiro, ya no puedo más. Me he entregado al entretenimiento durante años y ahora, ¿por qué esta cólera?”, compartió 'Cachín'.

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