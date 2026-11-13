Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

Espectáculos

Tatiana Astengo defiende críticas contra cardenal Castillo por recordar ante el papa León XIV a Inti y Bryan: "Les molesta la empatía con el débil"

A solo un día de cumplirse 6 años de la muerte de Inti y Bryan por protestar contra el gobierno de Merino, el cardenal Castillo los recordó frente al papa León XIV. Por este acto, lo acusaron de "politizar" el evento.

Cardenal Castillo calificó como "mártires" a Inti y Bryan y recibió la ovación del público. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Cardenal Castillo calificó como "mártires" a Inti y Bryan y recibió la ovación del público. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

La actriz Tatiana Astengo se pronunció sobre las críticas que recibió el cardenal Carlos Castillo luego de recordar a Inti Sotelo y Bryan Pintado durante la Vigilia de los Jóvenes, realizada el jueves 12 de noviembre ante el papa León XIV. A través de su cuenta de X, la artista compartió una publicación que cuestiona a quienes calificaron de política la referencia del arzobispo de Lima a los dos jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino.

El mensaje republicado por la recordada 'Reina Pachas' de 'Al fondo hay sitio' cuestiona que se critique al cardenal por recordar a las víctimas de la represión estatal y sostiene que la Iglesia no debería permanecer indiferente ante estos hechos. Asimismo, establece una comparación con el exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y concluye con una frase contundente: "Les molesta la empatía con el débil, no la politización".

Tatiana Astengo compartió mensaje defendiendo al cardenal Castillo.

Tatiana Astengo compartió mensaje defendiendo al cardenal Castillo.

Puedes ver

Tatiana Astengo lanza irónico comentario en contra de Keiko Fujimori por decirle a los presos en Trujillo que se porten bien: "Tap tap para tu taper"

lr.pe

¿Qué compartió Tatiana Astengo en su cuenta de 'X' tras las críticas que recibió el cardenal Castillo?

Tatiana Astengo compartió en su cuenta de 'X' un mensaje en el que cuestiona a quienes criticaron al cardenal Carlos Castillo por mencionar a Inti y Bryan durante su intervención ante el papa León XIV.

LR Focus

La publicación rechaza que se califique de “politización” el recuerdo de los dos jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020 en contra del gobierno de Manuel Merino y plantea que la Iglesia no debería mantenerse al margen cuando las víctimas mueren a manos del Estado.

"No entiendo a quienes se quejan por la "politización" del Cardenal Castillo al mencionar a Inti y Bryan. Si te mata el Estado, esperan que la Iglesia mire de costado", señala el mensaje que la actriz reposteó.

Asimismo, el texto hace referencia al exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y cuestiona la postura de quienes reprochan al cardenal Castillo por expresar su consideración hacia las víctimas. "Les molesta la empatía con el débil, no la politización", concluye la publicación compartida por Astengo.

Puedes ver

Tatiana Astengo comparte advertencia sobre posible represión en eventual gobierno de Keiko Fujimori tras aprobarse ley que blinda a policías y militares

lr.pe

Cardenal Castillo califica como "mártires" a Inti y Bryan frente al papa León XIV

Durante la Vigilia de los Jóvenes, realizada el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, el cardenal Carlos Castillo recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, el 14 de noviembre de 2020. Ante el papa León XIV, el arzobispo de Lima hizo referencia a la participación de los jóvenes en las movilizaciones sociales y a las víctimas de la represión.

"Hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti", manifestó monseñor durante su intervención. Además, señaló que los jóvenes peruanos habían salido a las calles para protestar y que algunos fueron alcanzados por disparos.

Sus declaraciones provocaron reacciones, entre ellas la del propio Manuel Merino, quien cuestionó que el cardenal recordara a ambos jóvenes en un encuentro religioso y calificara sus muertes como un martirio.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tatiana Astengo defiende críticas contra cardenal Castillo por recordar ante el papa León XIV a Inti y Bryan: "Les molesta la empatía con el débil"

EN VIVO el regreso a casa del papa León XIV: sigue su recorrido en Chiclayo, el encuentro con sus fieles y las últimas incidencias

Venezuela retoma el diálogo político para avanzar hacia una transición democrática, pero excluye a María Corina Machado

Espectáculos

Muere el cómico ambulante 'Mondonguito' a los 67 años, tras dura lucha contra la fibrosis pulmonar: familiares decidieron desconectarlo

Carlos Alcántara no descarta encuentro con Magaly Medina y sorprende con potente mensaje: "Que se cuide, la mald***"

Modelo Johana Cubillas es ninguneada por Mario Hart tras confesar que le parece ‘sexy’ y ‘hot’: “No la conozco”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta 2037: Sala Penal rechaza pedido para que sea excarcelado

Manuel Merino reclama a cardenal Castillo por recordar muerte de Inti y Bryan tras más de 4 años de ser blindado por el Congreso