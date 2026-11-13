Tatiana Astengo defiende críticas contra cardenal Castillo por recordar ante el papa León XIV a Inti y Bryan: "Les molesta la empatía con el débil" A solo un día de cumplirse 6 años de la muerte de Inti y Bryan por protestar contra el gobierno de Merino, el cardenal Castillo los recordó frente al papa León XIV. Por este acto, lo acusaron de "politizar" el evento.

La actriz Tatiana Astengo se pronunció sobre las críticas que recibió el cardenal Carlos Castillo luego de recordar a Inti Sotelo y Bryan Pintado durante la Vigilia de los Jóvenes, realizada el jueves 12 de noviembre ante el papa León XIV. A través de su cuenta de X, la artista compartió una publicación que cuestiona a quienes calificaron de política la referencia del arzobispo de Lima a los dos jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino.

El mensaje republicado por la recordada 'Reina Pachas' de 'Al fondo hay sitio' cuestiona que se critique al cardenal por recordar a las víctimas de la represión estatal y sostiene que la Iglesia no debería permanecer indiferente ante estos hechos. Asimismo, establece una comparación con el exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y concluye con una frase contundente: "Les molesta la empatía con el débil, no la politización".

Tatiana Astengo compartió mensaje defendiendo al cardenal Castillo.

¿Qué compartió Tatiana Astengo en su cuenta de 'X' tras las críticas que recibió el cardenal Castillo?

Tatiana Astengo compartió en su cuenta de 'X' un mensaje en el que cuestiona a quienes criticaron al cardenal Carlos Castillo por mencionar a Inti y Bryan durante su intervención ante el papa León XIV.

La publicación rechaza que se califique de “politización” el recuerdo de los dos jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020 en contra del gobierno de Manuel Merino y plantea que la Iglesia no debería mantenerse al margen cuando las víctimas mueren a manos del Estado.

"No entiendo a quienes se quejan por la "politización" del Cardenal Castillo al mencionar a Inti y Bryan. Si te mata el Estado, esperan que la Iglesia mire de costado", señala el mensaje que la actriz reposteó.

Asimismo, el texto hace referencia al exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y cuestiona la postura de quienes reprochan al cardenal Castillo por expresar su consideración hacia las víctimas. "Les molesta la empatía con el débil, no la politización", concluye la publicación compartida por Astengo.

Cardenal Castillo califica como "mártires" a Inti y Bryan frente al papa León XIV

Durante la Vigilia de los Jóvenes, realizada el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, el cardenal Carlos Castillo recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, el 14 de noviembre de 2020. Ante el papa León XIV, el arzobispo de Lima hizo referencia a la participación de los jóvenes en las movilizaciones sociales y a las víctimas de la represión.

"Hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti", manifestó monseñor durante su intervención. Además, señaló que los jóvenes peruanos habían salido a las calles para protestar y que algunos fueron alcanzados por disparos.

Sus declaraciones provocaron reacciones, entre ellas la del propio Manuel Merino, quien cuestionó que el cardenal recordara a ambos jóvenes en un encuentro religioso y calificara sus muertes como un martirio.

