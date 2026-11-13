Es impreciso que el Tren Macho haya sido reactivado tras solo tres meses de obras: estuvo paralizado un año y solo reabrió un tramo La reapertura solo habilitó 57 de los 128 kilómetros de la ruta ferroviaria.

LO IMPRECISO:

El Tren Macho fue destrabado en apenas tres meses y reabrió completamente su recorrido entre Huancayo y Huancavelica con viajes gratuitos.

LO VERDADERO:

El servicio permaneció paralizado durante aproximadamente un año, desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026. Durante ese periodo se realizaron estudios técnicos y gestiones para recuperar la infraestructura ferroviaria.

La reapertura del 24 de octubre de 2026 solo comprendió 57 de los 128 kilómetros de la ruta, entre Chilca y Cuenca. El resto del recorrido continúa pendiente de mantenimiento y rehabilitación.

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra un recorrido por el recientemente reaperturado Tren Macho. Las publicaciones aseguran que la obra fue destrabada en apenas tres meses y que el servicio es gratuito. Sin embargo, la información es imprecisa, ya que el tren estuvo paralizado durante aproximadamente un año y su reactivación solo comprendió un tramo del recorrido. Además, el resto de la vía continúa en proceso de mantenimiento y rehabilitación.

Una de las publicaciones con mayor interacción circula en Facebook, donde acumula más de 6.400 ‘Me gusta’, 487 comentarios y ha sido compartida en más de 870 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El servicio del Tren Macho permaneció suspendido desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026. Durante ese periodo se realizaron evaluaciones técnicas, estudios de ingeniería y gestiones para recuperar la infraestructura ferroviaria. De hecho, en junio de 2026, el Gobierno Regional de Huancavelica informó que el estudio definitivo de ingeniería para la modernización del ferrocarril registraba un avance del 67% hasta mayo de ese año. Además, la ejecución de las obras físicas estaba prevista para mayo de 2027. Por ello, no es correcto afirmar que la obra fue destrabada en solo tres meses, pues el proceso de recuperación se extendió durante un periodo mucho más amplio y todavía no se ha completado.

Avances del 67% de los estudios de ingenieria en junio de 2027. Foto: Gobierno Regional de Huancavelica

Por otro lado, la reactivación del 24 de octubre de 2026 no significó que el ferrocarril recuperara la totalidad de su recorrido entre Huancayo y Huancavelica. El servicio volvió a operar únicamente en un tramo de 57 kilómetros, entre Chilca y Cuenca, de los aproximadamente 128 kilómetros que comprende la ruta completa. Mientras tanto, el resto de la vía continúa pendiente de mantenimiento, rehabilitación y evaluaciones técnicas. La reapertura se realizó en el marco de la conmemoración del centenario del ferrocarril, pero esto no implica que toda la infraestructura haya sido recuperada ni que el servicio funcione con normalidad en su recorrido original.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

Por tanto, es impreciso que el Tren Macho haya sido destrabado en apenas tres meses y que haya reanudado completamente su recorrido. El servicio permaneció paralizado durante aproximadamente un año y su reapertura, realizada el 24 de octubre de 2026, solo comprendió 57 de los 128 kilómetros de la ruta entre Huancayo y Huancavelica. Además, el resto del recorrido continúa pendiente de mantenimiento y rehabilitación.