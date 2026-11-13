Entre el desierto y la fe: Chiclayo abraza a León XIV en su esperado regreso a casa

La mañana todavía avanzaba en Lima cuando el papa León XIV salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles que aguardaban en los exteriores. Antes de emprender el viaje que lo llevaría nuevamente a Chiclayo, el pontífice dedicó unos minutos a quienes habían llegado para verlo. "Que el Señor los bendiga a todos ustedes", expresó, en una despedida que anticipaba una jornada especialmente emotiva.

Su destino era Lambayeque. Allí, donde Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su misión pastoral y ejerció como obispo, lo esperaba una ciudad que había preparado durante días su reencuentro con quien ahora ocupa la máxima representación de la Iglesia católica.

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Desde la Base Aérea del Callao, el Santo Padre abordó el avión que lo trasladaría hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Un detalle acompañó simbólicamente su viaje: una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo colocada frente a su asiento. Ambos religiosos, nacidos fuera del Perú, desarrollaron una parte fundamental de su misión en nuestro país.

El vuelo despegó rumbo a Chiclayo, donde los preparativos y la expectativa de los fieles ya se sentían en las calles. La llegada estaba prevista para las 9.10 a. m., pero finalmente el avión aterrizó a las 9.16 a. m. El esperado regreso se había concretado.

El reencuentro con la tierra que lo esperaba

En la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, León XIV fue recibido por autoridades, representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, religiosos y el actual obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán. No se trataba de una visita más. El pontífice regresaba a la diócesis que había acompañado durante sus años de servicio pastoral.

Los saludos oficiales dieron paso a las primeras muestras de afecto. Entre los momentos espontáneos estuvo la entrega de un peluche al Santo Padre, quien volvió a demostrar su cercanía con quienes se acercaban a saludarlo.

Desde allí comenzó su recorrido terrestre hacia las Pampas de Pimentel. La ruta atravesó distintas vías de Chiclayo y Monsefú, mientras los ciudadanos se congregaban a los lados del camino para verlo pasar. Banderas, pancartas, cánticos y voces de bienvenida acompañaron el desplazamiento de la comitiva.

La ciudad había salido a recibirlo. No importaba si había que esperar durante horas bajo el sol o buscar un pequeño espacio entre la multitud. Para muchos, bastaba con verlo unos segundos.

Un millón de fieles bajo el sol del desierto

El paisaje de las Pampas de Pimentel ofrecía un escenario distinto al de las plazas y templos que suelen recibir al pontífice. Allí, en medio de una extensa explanada, el desierto lambayecano se convirtió en un punto de encuentro para miles de personas que llegaron desde distintos lugares para participar en la misa multitudinaria.

El calor no dio tregua. El Senamhi había advertido que las temperaturas podían alcanzar los 32 °C, y el sol convirtió la espera en una verdadera prueba de resistencia. La sed, el cansancio y las altas temperaturas acompañaron a los peregrinos que permanecieron durante horas en el lugar.

Los bomberos tuvieron que refrescar a los asistentes con chorros de agua. También se reportaron personas descompensadas, algunas de las cuales recibieron atención médica y fueron trasladadas para una evaluación. Ni siquiera estas dificultades apagaron la expectativa de quienes aguardaban la llegada del papa.

Cuando León XIV arribó a las Pampas de Pimentel, subió al papamóvil y recorrió los pasillos habilitados para saludar de cerca a la multitud. Las personas levantaron sus banderas, pancartas y teléfonos celulares para registrar el momento. Los aplausos y los gritos de emoción acompañaron cada uno de sus desplazamientos. La celebración también contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori, quien acompañó al pontífice durante la multitudinaria misa. A través de sus redes sociales, la mandataria expuso una foto donde estrechaba la mano del Santo Padre.

Alrededor de las 11.00 a. m., el pontífice subió al altar y dio inicio a la celebración eucarística. La explanada, que horas antes había sido escenario de una larga espera bajo el sol, se convirtió en un templo multitudinario.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo, es una bendición para mí! Gracias por su cariño", expresó León XIV al dirigirse a los asistentes. Sus palabras provocaron una nueva ola de aplausos y vítores. El cariño que había recibido desde su llegada encontró en ese saludo uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Durante la celebración, el Santo Padre compartió la Eucaristía con los sacerdotes que lo acompañaron en el altar. Mientras tanto, cientos de fieles se acercaron para recibir la comunión.

El calor tampoco dio tregua al pontífice. En distintos momentos de la misa tuvo que utilizar un pañuelo para secarse el rostro, una imagen que reflejó las condiciones que soportaban tanto quienes estaban en el altar como los miles de peregrinos que permanecían en la explanada.

La celebración reunió a una multitud que, según las estimaciones difundidas durante la jornada, habría superado el millón de asistentes. Para Chiclayo, aquella misa representó mucho más que una actividad de la visita apostólica: fue la oportunidad de reencontrarse con el religioso que había compartido con su comunidad años de trabajo pastoral.

Al finalizar la celebración, monseñor Edinson Farfán expresó su agradecimiento por el retorno del pontífice y recordó el vínculo que lo une a la diócesis.

"Esta es su querida diócesis, aquella que usted sirvió con generosidad. Por eso, su regreso tiene para nosotros un significado muy especial", manifestó.

Una visita privada a la capilla de San Óscar Romero

Después de la multitudinaria celebración, León XIV dejó las Pampas de Pimentel a bordo de una camioneta negra, acompañado por su comitiva y bajo resguardo de seguridad. Sin embargo, el entusiasmo de los ciudadanos continuó durante su desplazamiento.

En el trayecto hacia la capilla San Óscar Romero se registraron algunos incidentes que obligaron a los agentes de seguridad a intervenir. Una miniván llegó a interponerse en el camino de los vehículos oficiales, mientras que varios fieles intentaron acercarse al automóvil del Santo Padre y se aglomeraron alrededor de este.

Finalmente, el pontífice llegó al pequeño templo, cuya historia también guarda parte de su paso por Chiclayo. Cuando era obispo de la ciudad, Prevost contribuyó a conseguir donaciones para su construcción y reconstrucción. La visita, considerada de carácter privado, tuvo un significado especial por su devoción a san Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 mientras celebraba una misa.

La admiración de León XIV por el religioso no es reciente. El papa ha conservado imágenes y recuerdos del mártir, a quien considera un referente de compromiso con los más necesitados y de fidelidad a la Iglesia.

Tras concluir esta visita, el Santo Padre se dirigió a la Nunciatura de Chiclayo, donde tuvo un momento de descanso antes de continuar con las actividades programadas para la tarde.

Una rosa de Oro para la Virgen de la Paz

La agenda continuó a las 4.30 p. m. con un encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde lo esperaban obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

El lugar también representaba una parte importante de su historia en Chiclayo. Allí, durante su etapa como obispo, había compartido celebraciones religiosas y acompañado a distintas comunidades.

Uno de los gestos significativos de esta visita fue la entrega de una Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. El reconocimiento simbolizó la devoción mariana del pontífice y el vínculo espiritual que mantiene con esta advocación.

Durante el encuentro, León XIV dirigió un mensaje a los representantes de la vida religiosa de la región. La reunión permitió que el Santo Padre volviera a encontrarse con quienes forman parte de la comunidad eclesiástica que acompañó durante sus años en la diócesis.

Al terminar, el pontífice continuó con su agenda y se trasladó hacia la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), institución con la que también mantiene una estrecha relación.

El regreso a la universidad y su identidad peruana

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo fue otro de los escenarios que marcaron la vida pastoral de Robert Prevost en Chiclayo. El pontífice ejerció como gran canciller de esta casa de estudios durante ocho años, por lo que su regreso tuvo un significado especial para la comunidad universitaria.

En sus instalaciones fue recibido por jóvenes y representantes de la institución, con quienes compartió un nuevo momento de cercanía. Su presencia recordó los años en que participó en el desarrollo de esta universidad y acompañó la formación de nuevas generaciones.

En medio de esta jornada de reencuentros, también cobró especial significado la entrega de su Documento Nacional de Identidad electrónico 3.0 por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El organismo cumplió así la voluntad que León XIV había expresado durante el trámite realizado en el Vaticano: regresar al Perú para recoger personalmente su documento. El gesto reafirmó el vínculo que mantiene con el país y su identidad peruana.

“El Perú es parte de quien soy”, es la frase que acompañó el mensaje difundido en torno a este acontecimiento. Para el pontífice, la identidad trasciende un documento y representa una historia, unas raíces y los lazos que permanecen a pesar de la distancia.

La jornada del viernes no solo estuvo marcada por los actos oficiales. En cada desplazamiento, los fieles volvieron a ocupar las calles de Chiclayo para acompañar al Santo Padre. Desde las avenidas hasta los exteriores de los recintos religiosos, la multitud buscó una oportunidad para verlo, saludarlo y expresarle su cariño.

Una cena para cerrar el día con su comunidad sacerdotal

Después de una jornada que comenzó en Lima y recorrió algunos de los lugares más significativos de su historia en Lambayeque, León XIV culminó sus actividades con una cena junto a sacerdotes en la Diócesis de Chiclayo.

El encuentro cerró un día que tuvo como escenario el reencuentro con su antigua comunidad pastoral. Desde la multitud que soportó el calor del desierto para participar en la misa de Pimentel hasta los religiosos con quienes compartió años de servicio, Chiclayo volvió a recibir a Robert Prevost, esta vez como sucesor de Pedro.

El papa se marchó de cada encuentro con muestras de afecto y dejó una jornada que difícilmente será olvidada por los lambayecanos. En las Pampas de Pimentel, el sol hizo más difícil la espera; en las calles, los cánticos y las banderas acompañaron su paso. Pero el mensaje que atravesó todo el día fue el mismo: Chiclayo no olvidó al hombre que alguna vez caminó por sus calles y que ahora regresó como papa. “Qué alegría volver a Chiclayo”. Una frase breve que resumió el sentido de toda una jornada.