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Luciana Fuster impacta al hacerle desplante a hermana de Patricio Parodi y desata todo tipo de comentarios: "Antes la odiaba"

Diversos usuarios en redes recordaron la tensa relación que existía entre las hermanas de Patricio Parodi y Luciana Fuster, luego de que la modelo marcara distancia de Majo Parodi con respuesta.

Luciana Fuster causó revuelo con su respuesta a Majo Parodi. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Luciana Fuster causó revuelo con su respuesta a Majo Parodi. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Luciana Fuster volvió a captar la atención de los usuarios de las redes sociales tras protagonizar un inesperado intercambio con Majo Parodi, hermana de su expareja Patricio Parodi. El episodio ocurrió en Instagram, donde la familiar del chico reality le dejó un comentario público para pedirle que respondiera los mensajes que, aparentemente, le había enviado por privado.

La reacción de la modelo no pasó desapercibida. Luego de recibir el reclamo, la exintegrante de 'Esto es guerra' decidió contestarle directamente y utilizó una breve frase que muchos interpretaron como una señal de distancia. El intercambio generó comentarios entre los seguidores, quienes recordaron las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre Luciana y las hermanas de Patricio durante su relación sentimental.

Luciana Fuster estuvo junto a Ed Westwick, el recordado Chuck Bass de Gossip Girl.

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Majo Parodi reclama a Luciana Fuster, pero ella tiene distante respuesta

Todo comenzó en una reciente publicación de Instagram de Luciana Fuster, donde la modelo aparece luciendo un elegante vestido celeste frente al mar y acompañada de Ed Westwick, 'Chuck Bass' en Gossip Girl. Entre los comentarios destacó el de Majo Parodi, quien aprovechó el espacio público para dirigirse directamente a su excuñada.

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"¿Me puedes contestar?", escribió la hermana de Patricio Parodi, dejando entrever su incomodidad por la falta de respuesta a sus mensajes privados.

Sin embargo, Luciana Fuster decidió responderle en la misma publicación. La modelo etiquetó a Majo y escribió una contundente frase: "Estoy ocupada".

Esto fue interpretado como una respuesta cortante, especialmente por el vínculo familiar que ambas compartieron cuando la ahora directora del Miss Grand Perú mantenía una relación con Patricio Parodi.

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Usuarios recuerdan el pasado entre las hermanas de Patricio Parodi y Luciana Fuster

La respuesta de Luciana Fuster también reavivó los comentarios sobre la relación que habría mantenido con las hermanas de Patricio Parodi durante su romance con el integrante de 'Esto es guerra'. En aquella etapa circularon especulaciones sobre una posible rivalidad entre la modelo y las familiares del chico reality, aunque el artículo no presenta declaraciones que confirmen un enfrentamiento entre ellas.

Tras el intercambio en Instagram, varios seguidores de la reina de belleza aprovecharon la publicación para manifestarle su respaldo y lanzar comentarios dirigidos a Majo Parodi. Entre los mensajes que destacaron aparecieron frases como: "¡Qué buena respuesta! Que saquen cita las Parodi" y "Ve y saca cita, antes la odiaban. Está ocupada tu reina, nuestra reina".

Otro de los comentarios que llamó la atención fue "Al buzón directo", en alusión a los mensajes privados que, según el reclamo de Majo, no habrían recibido respuesta.

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