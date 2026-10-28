Jessica Newton manda duro mensaje tras enterarse que Luciana Fuster es la nueva directora del Miss Grand Perú: "Siempre elijo ser feliz" ¿Indirecta? Jessica Newton alzó su voz tras conocerse que fue desplazada del cargo de directora del Miss Grand Perú por Luciana Fuster. La organizadora de eventos sorprendió a todos con sus palabras.

La designación de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú, en reemplazo de Jessica Newton al frente de la franquicia, generó reacciones en el mundo de los certámenes de belleza. Tras conocerse la noticia, la organizadora del Miss Perú recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una publicación que llamó la atención de sus seguidores, en medio del cambio que marca una nueva etapa para la competencia nacional.

Además, se animó a responder el comentario de una usuaria que deslizó la posibilidad de que no se hubiera sentido cómoda organizando el certamen bajo la presidencia de Nawat Itsaragrisil, líder de Miss Grand International.

¿Qué publicó Jessica Newton tras no continuar como organizadora del Miss Grand Perú?

Jessica Newton compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece sonriendo y acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida tras conocerse que Luciana Fuster asumiría la dirección del Miss Grand Perú.

“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”, escribió la organizadora, despertando la curiosidad de sus seguidores por el mensaje que decidió publicar en medio del cambio en la franquicia de belleza.

La publicación generó una serie de preguntas sobre su salida de la organización del certamen y su relación con el presidente de Miss Grand International. Entre los comentarios, un usuario deslizó una posible explicación sobre su experiencia al frente de la franquicia: “No fuiste feliz con la franquicia del Miss Grand y su presidente Nawat”.

Ante esta interpretación, Newton decidió responder directamente: “Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz”, enfatizó, dejando en claro que el certamen de belleza quedó en el pasado para ella.

Luciana Fuster es la nueva directora del Miss Grand Perú

Luciana Fuster fue anunciada oficialmente como la nueva directora del Miss Grand Perú, tomando el lugar que ocupaba Jessica Newton al frente de la franquicia nacional. La noticia se anunció a través de los canales oficiales de Miss Grand International y marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de la modelo, quien alcanzó reconocimiento internacional tras coronarse como Miss Grand International 2023.

Tras hacerse público su nombramiento, la exintegrante de 'Esto es guerra' expresó su emoción por asumir esta responsabilidad y agradeció la confianza depositada en ella. De esta manera, la exreina de belleza pasará de representar al Perú en el escenario internacional a asumir un papel clave en la elección y preparación de la próxima candidata peruana.

Su designación también despertó el interés de los seguidores de los concursos de belleza, especialmente por el cambio de liderazgo y las expectativas sobre el futuro de la franquicia en el país.