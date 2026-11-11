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Jorge Benavides desata indignación por polémica imitación al papa León XIV y recibe duras criticas: “Es absurdo”

Hunden a cómico Jorge Benavides por parodia del papa León XIV y usuarios en redes sociales le piden retirarse del humor.

Jorge Benavides presentó la imitación del papa León XIV para su programa en Panamericana TV: Foto: Composición LR/Panamericana.
Jorge Benavides presentó la imitación del papa León XIV para su programa en Panamericana TV: Foto: Composición LR/Panamericana.
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Jorge Benavides desató polémica en redes sociales tras compartir una imitación del papa León XIV, quien actualmente se encuentra en Perú. Para esta parodia, el comediante se caracterizó como el sumo pontífice y apareció a bordo de una motocarga, recreando el recorrido del papamóvil cuando se disponía a ingresar a las instalaciones de Panamericana TV, ubicadas en la avenida Arequipa. "Llegó y causó furor", escribió JB en la descripción del video.

Sin embargo, la representación no fue bien recibida. Varios usuarios expresaron su indignación y cuestionaron el contenido del sketch, pues consideraron que se trataba de una falta de respeto hacia la Iglesia católica y la figura del papa.

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Usuarios hunden a Jorge Benavides por su imitación al papa León XIV

La parodia de Jorge Benavides provocó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos internautas cuestionaron el sentido de la imitación y consideraron que el comediante había cruzado los límites con su representación del líder de la Iglesia católica.

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"¿Cuál es el sentido de esta parodia?", "Sí, ya demasiado, JB, creo que ya es hora de retirarse" y "¿Qué sentido tiene hacer esta parodia? Me parece absurdo y una burla para el pueblo peruano, la Iglesia católica y hacia el papa", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Otros también expresaron su rechazo con mensajes como: "En serio, hace tiempo dejó de ser gracioso ese pata. Falta de respeto total". Estas opiniones reflejaron el malestar de quienes no estuvieron de acuerdo con utilizar la imagen del sumo pontífice para una imitación humorística.

No obstante, también hubo internautas que tomaron la escena con humor y destacaron el trabajo de caracterización de JB. De esta manera, el video dividió opiniones en redes sociales: mientras unos cuestionaron la parodia, otros respaldaron el estilo cómico del conductor.

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