Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo: Papa León XIV condena abusos en la Iglesia y se reúne con jóvenes | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Espectáculos

Famosa exchica reality se convierte en madre por tercera vez a sus 35 años y su pareja da conmovedor mensaje: “Te vi llorar”

La exmodelo peruana compartió imágenes de su parto en redes sociales, mientras que su novio, exfutbolista, le agradeció por convertirlo en padre nuevamente.   

La exchica reality se hizo de un gran nombre en 'Combate'. Foto: Composición LR/Instagram.
La exchica reality se hizo de un gran nombre en 'Combate'. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Una de las chicas reality más recordadas por los seguidores de 'Combate' es, sin dudas, Lisset Lanao. La influencer se convirtió en madre por tercera vez a sus 35 años la noche del miércoles 11 de noviembre. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores algunas imágenes del nacimiento de su bebé.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores fue el mensaje que le dedicó su pareja, Fernando Pallardely, quien expresó su emoción por convertirse nuevamente en padre.

"Mi reina hermosa, estoy completamente orgulloso de ti, hoy nuevamente me demostraste que eres capaz de absolutamente todo. Te vi llorar, te vi luchar, mantener la calma y sonreír, de verdad eres de admirar. Me declaro tu fan número uno. Te amo con todo mi ser", escribió el exfutbolista y hoy coreógrafo.

LR Focus
Puedes ver

Exfigura reality anuncia su tercer embarazo junto a su novio tras alejarse de la TV: "Seguimos creciendo"

lr.pe

Lisset Lanao se convierte en madre por tercera vez

Lisset Lanao compartió imágenes y videos de su parto en su cuenta oficial de Instagram. En una de ellas se le observa durante el trabajo de parto, mientras el personal médico recibe a su bebé y ella hace un doloroso esfuerzo al pujar. La grabación termina con la exchica reality abrazando por primera vez a la pequeña Samantha, mientras cortan el cordón umbilical.

En otras fotografías aparece su pareja, Fernando Pallardely, quien se quedó a su lado durante toda la madrugada. Ambos posaron sonrientes junto a la recién nacida. Además, la exmodelo compartió una instantánea en la que se ve amamantando a su bebé desde la camilla de la clínica.

lisset ñamao

Lisset Lanao y su pareja, Fernando Pallardelly. Foto: Instagram.

Puedes ver

¿Quién es Fernando Pallardelly y a qué se dedica el nuevo novio de Lisset Lanao?

lr.pe

Exchicas reality felicitan a Lisset Lanao por convertirse en madre otra vez

La publicación hecha por Lisset Lanao recibió numerosos mensajes de felicitación de sus antiguas compañeras de 'Combate', quienes celebraron la llegada de su tercera hija. Poly Ávila fue una de las primeras en expresarle su cariño con un breve comentario: "Bienvenida"

Macarena Gastaldo también se sumó a los gestos de cariño. "Felicidades BB. Bienvenida a esta hermosa familia". Por su parte, Georgette Cárdenas, con quien Lisset Lanao compartió varias horas de competencia en el reality de ATV, le dejó un mensaje: "Felicidades".

Yamila Piñero, quien también se convirtió en mamá recientemente, también festejó el nacimiento. "Bien sexy pariendo ella. Felicidades, Samantha, la nueva cría".

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso de España avala un plan de vivienda, pero frena la renovación automática de alquileres tras huelga general

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial

Santiago Roncagliolo: “Prevost estuvo en donde de verdad hacía falta y esa actitud requiere fe”

Espectáculos

Cantante Estrella Torres sorprende al destapar conversaciones de su esposo con otra mujer tras aparecer en app de citas: "No es la primera vez"

Katy Jara se molesta EN VIVO con católicos que se emocionan por la llegada del papa León XIV al Perú: "¿Qué hacen acá?"

Carlos Alcántara revela que constantes peleas con su esposa causaron su separación tras 31 años y hace fuerte confesión: "Podía llegar a las manos"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial

Foro APEC 2026: estas serán las actividades de Keiko Fujimori durante su viaje a China y Japón

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga