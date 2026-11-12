Famosa exchica reality se convierte en madre por tercera vez a sus 35 años y su pareja da conmovedor mensaje: “Te vi llorar” La exmodelo peruana compartió imágenes de su parto en redes sociales, mientras que su novio, exfutbolista, le agradeció por convertirlo en padre nuevamente.

Una de las chicas reality más recordadas por los seguidores de 'Combate' es, sin dudas, Lisset Lanao. La influencer se convirtió en madre por tercera vez a sus 35 años la noche del miércoles 11 de noviembre. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores algunas imágenes del nacimiento de su bebé.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores fue el mensaje que le dedicó su pareja, Fernando Pallardely, quien expresó su emoción por convertirse nuevamente en padre.

"Mi reina hermosa, estoy completamente orgulloso de ti, hoy nuevamente me demostraste que eres capaz de absolutamente todo. Te vi llorar, te vi luchar, mantener la calma y sonreír, de verdad eres de admirar. Me declaro tu fan número uno. Te amo con todo mi ser", escribió el exfutbolista y hoy coreógrafo.

Lisset Lanao se convierte en madre por tercera vez

Lisset Lanao compartió imágenes y videos de su parto en su cuenta oficial de Instagram. En una de ellas se le observa durante el trabajo de parto, mientras el personal médico recibe a su bebé y ella hace un doloroso esfuerzo al pujar. La grabación termina con la exchica reality abrazando por primera vez a la pequeña Samantha, mientras cortan el cordón umbilical.

En otras fotografías aparece su pareja, Fernando Pallardely, quien se quedó a su lado durante toda la madrugada. Ambos posaron sonrientes junto a la recién nacida. Además, la exmodelo compartió una instantánea en la que se ve amamantando a su bebé desde la camilla de la clínica.

Lisset Lanao y su pareja, Fernando Pallardelly. Foto: Instagram.

Exchicas reality felicitan a Lisset Lanao por convertirse en madre otra vez

La publicación hecha por Lisset Lanao recibió numerosos mensajes de felicitación de sus antiguas compañeras de 'Combate', quienes celebraron la llegada de su tercera hija. Poly Ávila fue una de las primeras en expresarle su cariño con un breve comentario: "Bienvenida"

Macarena Gastaldo también se sumó a los gestos de cariño. "Felicidades BB. Bienvenida a esta hermosa familia". Por su parte, Georgette Cárdenas, con quien Lisset Lanao compartió varias horas de competencia en el reality de ATV, le dejó un mensaje: "Felicidades".

Yamila Piñero, quien también se convirtió en mamá recientemente, también festejó el nacimiento. "Bien sexy pariendo ella. Felicidades, Samantha, la nueva cría".