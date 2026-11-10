La fe de Diana Sánchez: entre la emoción por conducir la Vigilia de los jóvenes junto al papa León XIV y su deseo de ser madre encomendado a Dios Diana Sánchez se prepara para vivir una experiencia especial junto al papa León XIV al frente de la Vigilia de los Jóvenes. También abre su corazón y nos cuenta cómo, junto a su esposo Dan, se aferra a la fe y la esperanza para cumplir el anhelado sueño de convertirse en padres.

“Las palabras, consciente o inconscientemente, a menudo mienten, pero los ojos nunca dejan de ser veraces…”, fue la célebre frase que dejó Mario Benedetti en su libro 'Buzón de tiempo' y esto lo sabe bien Diana Sánchez. La empresaria se describe como una mujer de fe y su mirada no miente. La emoción al hablarnos de su participación en la Vigilia de los jóvenes junto al papa León XIV es inevitable y nos cuenta cómo recibió la invitación y lo que significa para ella participar en un encuentro que reunirá a miles de jóvenes.

Pero detrás de esta experiencia también hay una historia personal que la exchica reality vive con mucha esperanza. Junto a su esposo, Dan, atraviesa un proceso para cumplir el sueño de convertirse en padres, luego de los desafíos de salud que ambos han tenido que afrontar tras el diagnóstico de leucemia de él.

En conversación con La República, la conductora habla de cómo la fe ha cobrado mayor fuerza en sus vidas, los tratamientos que han seguido y la ilusión de que la maternidad pueda llegar el próximo año. "Todo queda en manos de Dios", asegura.

Diana Sánchez augura un gran futuro junto a su esposo Dan.

Diana Sánchez emocionada por conducir la Vigilia de los Jóvenes junto al papa León XIV

La participación de Diana Sánchez en la Vigilia de los Jóvenes representa uno de los momentos más especiales de su año. La conductora confesó sentirse honrada y emocionada por asumir este reto, que le permitirá estar cerca del papa León XIV durante su visita al Perú.

Su entusiasmo también está marcado por la profunda fe católica que ha cultivado desde niña, en el seno de una familia religiosa. El encuentro se realizará este 12 de noviembre en el Estadio Nacional y reunirá a aproximadamente 50.000 jóvenes de entre 16 y 35 años.

Vas a ser parte de la Vigilia de los Jóvenes este 12 de noviembre. ¿Cómo recibiste esta invitación y qué te hizo sentir? ¿En qué etapa de tu vida llega?

- Muy preciso, exacto, en una etapa de mi vida, personalmente, muy bonita. Este año ha sido de mucho crecimiento y la invitación que tengo para tener esta oportunidad de la conducción ha sido bastante gratificante. Me siento honrada, al inicio no creía porque de todas maneras es, uno, tener la visita del Santo Padre aquí en nuestro país va a ser algo maravilloso y dos, porque tener una participación tan ansiada, personalmente me llena.

¿Vas a estar cerca del papa?

- Por todas las reuniones y conversaciones que tenemos, lo que se va a dar en el escenario es gigantesco. Creería que sí voy a tener un momento, un segundito en el cual vamos a poder compartir. Aun así, tan solo tener la posibilidad de compartir un espacio cerca a nuestro Santo Padre, al Papa, es una alegría inmensa.

Te noto con mucha emoción, siento que eres una mujer de bastante fe

- Sí, soy una persona católica. He crecido toda mi vida dentro de una familia creyente, católica, de una congregación bastante fuerte. Soy salesiana de 11 años, mi hermana también, mis tías han sido directoras, monjas, tanto de Lima como de La Paz. Una de ellas todavía sigue viva, labrando su trabajo de madre, profesora y mi familia está muy contenta. Mis tías conocieron a uno de los santos padres, a Juan Pablo II, en la visita que hizo hace muchos años.

¿En qué va a consistir esta Vigilia de los Jóvenes?

- Este jueves 12 de noviembre se está haciendo la Vigilia de los Jóvenes en el Estadio Nacional, convocando aproximadamente a 50.000 jóvenes que van a estar esperando la llegada de León XIV y el regreso a su casa, porque Perú es su casa. Está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años y están invitados absolutamente todos, no solo personas católicas, sino para quienes quieran escuchar un poco de este mensaje del papa.

¿Quiénes te acompañarán en la conducción?

- Estaré con Diego Rivera y luego están dos personas que también son animadores y van a estar conduciendo para tener el lado más pastoral. También estará Fernando Luque, quien está llevando la parte artística, y hará una presentación de teatro.

Diana Sánchez revela su lucha por convertirse en madre: “Todo queda en manos de Dios”

Más allá de este importante momento profesional y espiritual, Diana Sánchez y su esposo Dan atraviesan una etapa de esperanza en su deseo de convertirse en padres. La conductora contó que el diagnóstico de leucemia de su pareja, hace dos años, fortaleció la fe de ambos y los acercó aún más a la oración.

Diana Sánchez y su esposo Dan.

Desde entonces, han afrontado diversos tratamientos médicos para cumplir su sueño de formar una familia, pues la quimioterapia afectó sus posibilidades de concebir de manera natural. Ahora, tras un proceso que incluye tratamientos hormonales y una fecundación in vitro, Diana mantiene la ilusión de convertirse en madre el próximo año y deja el resultado en manos de Dios.

Esta invitación también te llega en un momento en el que buscas agrandar la familia con tu esposo. ¿Cómo van esos planes con Dan?

- Como te digo, mi fe siempre ha estado presente y en estos últimos años, creería, ha estado más fuerte y presente, no solo en mí, sino también alrededor mío. Hace dos años, mi esposo, a raíz de su diagnóstico de leucemia, se acercó a la oración. Hace dos días ha llegado, es algo extraño porque me dice ‘yo había planeado esta semana estar en Perú, se te da lo de estar con el papa, voy a estar contigo’.

Los tiempos de Dios son perfectos…

- Nosotros este año hemos trabajado en nuestra salud para poder ser padres. Por el medicamento de la quimioterapia, mi esposo y yo no podíamos ser papás de manera natural y después de varios tratamientos que hemos hecho, quizás, el otro año podré tener la oportunidad de ser madre. Todo queda en manos de Dios, pero por lo menos tenemos una esperanza ahí. Creo que todo pasa por algo.

Dicen que la fe mueve montañas

- Sí, ahora todo depende de mi cuerpo, de los tiempos, de cómo se da esta fecundación in vitro. Ha sido un proceso de tratamientos hormonales, medicamentos, mis cambios hormonales, operaciones, cirugías. Ha sido bastante complicado, así que vamos a ver si esto se puede dar, todo con la bendición de Dios.