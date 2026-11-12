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Jasiel, el bebé que viajó desde Chiclayo vestido como León XIV para recibir su bendición

El pequeño de 9 meses viajó junto a su familia desde Lambayeque y esperó entre los fieles el paso del pontífice por el Centro Histórico.

Un bebé vestido como el papa León XIV se convirtió en el centro de atención en el Centro Histórico de Lima durante la visita del pontífice. Su nombre es Jasiel y llegó junto a su familia desde Chiclayo.
Un bebé vestido como el papa León XIV se convirtió en el centro de atención en el Centro Histórico de Lima durante la visita del pontífice. Su nombre es Jasiel y llegó junto a su familia desde Chiclayo. | La RepúblicaGrecia Infante
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Un bebé de apenas 9 meses se convirtió en uno de los rostros que llamaron la atención de los fieles durante la visita del papa León XIV a Lima. Se trata de Jasiel, quien llegó desde Chiclayo vestido con una indumentaria inspirada en la del sumo pontífice, acompañado por sus padres y con la ilusión de recibir su bendición.

La familia viajó desde la ciudad de Chiclayo y llegó a Lima el miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana. Su objetivo era acompañar las actividades del papa y, de ser posible, conseguir un encuentro con él.

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Aunque finalmente no pudieron recibir la bendición de León XIV de manera personal, sí consiguieron verlo durante su paso por la Basílica. Para los padres del pequeño, ese momento compensó parte del esfuerzo realizado durante la jornada.

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“Llegamos el día de ayer con toda la expectativa de recibir la bendición de nuestro papa y, bueno, no tuvimos la oportunidad de que personalmente lo haga”, contó el padre de Jasiel.

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El traje de Jasiel fue preparado especialmente para la visita del papa

La particular vestimenta del bebé no fue comprada de manera improvisada. Según contó su padre, la idea surgió de su esposa, quien se encargó de crear el atuendo especialmente para la ocasión. “Todo esto fue creación de mi esposa. Ella fue la que hizo la idea”, explicó.

Así, el pequeño llegó vestido de blanco, con elementos inspirados en la vestimenta papal, mientras sus padres esperaban poder acercarlo al recorrido del pontífice.

La familia permaneció prácticamente todo el día en las inmediaciones de los puntos donde se desarrollaron las actividades de León XIV. El padre de Jasiel relató que la jornada fue agotadora, pero que finalmente valió la pena porque pudieron ver al papa.

“Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad en la Basílica, a la hora del cambio. Tuvimos que hacer todo el día atareado, de verdad, pero valió la pena”, señaló.

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Regresarán a Chiclayo con la esperanza de volver a verlo

La estadía de la familia en Lima será breve. El padre de Jasiel contó que tenían previsto emprender el regreso a Chiclayo este jueves 12 de noviembre a las 5 de la tarde.

Sin embargo, mantienen la esperanza de que el pequeño pueda tener una nueva oportunidad de acercarse al pontífice, especialmente considerando que León XIV continuará con actividades de su visita apostólica en el país. “Hoy mismo estamos saliendo a las 5 de la tarde. Estamos de regreso”, indicó.

El padre de Jasiel también expresó su agradecimiento por la experiencia y sostuvo que, pese a no haber conseguido la bendición presencial que buscaban, considera que el pequeño se lleva un recuerdo especial de la visita papal.

“Todos estamos bendecidos de un chap”, expresó entre risas, en referencia al mensaje que esperan recibir del papa.

La imagen de Jasiel vestido como León XIV se sumó así a las distintas muestras de afecto y creatividad de los fieles que acompañan la visita del pontífice en el Perú.

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