Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo Papa León XIV camino al Nacional, habló del Sodalicio y Suscana Baca le cantó | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Espectáculos

Michelle Soifer es acusada por cancelar show y no devolver adelanto de S/ 3 mil: “Uno piensa que son personas serias”

Michelle Soifer podría enfrentar una acción legal tras incumplir un acuerdo con la empresa BIC, tras no presentarse en un evento a la cual se la requirió. El promotor de la organización reveló los detalles acerca del presunto desplante de la exreality.

Michelle Soifer podría enfrentar acciones legales por incumplir acuerdos. Composición LR. YouTube
Michelle Soifer podría enfrentar acciones legales por incumplir acuerdos. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Michelle Soifer fue expuesta durante el programa de streaming 'Nadie se salva' por incumplimiento de acuerdo. Según informó el representante de la promotora BIC, la exreality faltó a un evento pactado entre ella y la empresa de eventos. Asimismo, la popular 'Michi' no devolvió el dinero que la organización le envió como adelanto para participar en el quinceañero en el que se la solicitó como animadora.

El manager de la compañía denunciante detalló que la exparticipante de 'Esto es guerra' recibió tres mil soles como abono inicial por su participación en el evento al que había sido contratada. Pero tras las reiteradas cancelaciones que la cantante hizo a los shows donde se la requirió, el contratante solicitó la devolución del dinero entregado a ella debido a la falta del acuerdo que hizo, a lo que la exreality se negó.

Puedes ver

Micheille Soifer y su novio Gleyson Reñé anuncian que tendrán un hijo en 2027: “Nunca me he sentido en paz como ahora”

lr.pe

Empresario revela los detalles detrás del desplante de Michelle Soifer

Michelle Soifer tenía por acuerdo presentarse en un quinceañero el 15 de septiembre de este año, pero según lo señalado por el promotor de BIC, la líder del famoso 'Clan de las Soifer' no asistió al show pactado, pese a que ella ya había recibido un adelanto económico por presentarse en el festejo. Asimismo, se requirió su presencia en otras presentaciones, a lo que ella se negó a participar.

LR Focus

“Soifer me cambió en una oportunidad de fecha, la segunda también y la tercera también”, señaló el encargado de la empresa denunciante. Además, detalló sobre el dinero que le había solicitado a ella junto a su manager tras el incumplimiento del acuerdo. “Me devuelve la mánager los 3K, pero los otros 3K no me los puede devolver”, expresó su indignación sobre la actitud de la excombatiente.

Puedes ver

Michelle Soifer aclara por primera vez si su hermano menor es realmente su hijo escondido: “La mentira que más me lastimó”

lr.pe

Michelle Soifer podría enfrentar acciones legales

Durante el programa donde se presentó la denuncia, se señaló que la organización que realizó el acuerdo con la intérprete no firmó un contrato de por medio que certificara la participación de la cantante en el evento en el que se la requirió. Pese a ello, el representante de BIC mencionó que contaba con evidencia que podría certificar el arreglo que ambas partes realizaron.

En relación a dichas pruebas se mostró una conversación en la que el promotor de la empresa de eventos habla acerca del incumplimiento de Soifer con el famoso 'Zumba'. “Él me recomienda a Soifer, por eso es que no se hace un contrato formal. Uno piensa que son personas serias”, expresó el denunciante, señalando el inicio de acciones legales contra la cantante.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Italia vs Francia EN VIVO: Federico Dimarco anota el 2-1 en el segundo tiempo del partido

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

Vía de Evitamiento Papa León XIV conectará Chiclayo y Lambayeque en 14 minutos

Espectáculos

Famosa exchica reality se convierte en madre por tercera vez a sus 35 años y su pareja da conmovedor mensaje: “Te vi llorar”

Cantante Estrella Torres sorprende al destapar conversaciones de su esposo con otra mujer tras aparecer en app de citas: "No es la primera vez"

Katy Jara se molesta EN VIVO con católicos que se emocionan por la llegada del papa León XIV al Perú: "¿Qué hacen acá?"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza”

RMP sobre expresidentes durante discurso del papa León XIV: “Algunos tienen muertos durante su gestión”

JEE desconocen acuerdo del JNE: en SJL y Ferreñafe dejan vacante el cargo de alcalde en casos de reeleción encubierta