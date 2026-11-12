Michelle Soifer es acusada por cancelar show y no devolver adelanto de S/ 3 mil: “Uno piensa que son personas serias” Michelle Soifer podría enfrentar una acción legal tras incumplir un acuerdo con la empresa BIC, tras no presentarse en un evento a la cual se la requirió. El promotor de la organización reveló los detalles acerca del presunto desplante de la exreality.

Michelle Soifer fue expuesta durante el programa de streaming 'Nadie se salva' por incumplimiento de acuerdo. Según informó el representante de la promotora BIC, la exreality faltó a un evento pactado entre ella y la empresa de eventos. Asimismo, la popular 'Michi' no devolvió el dinero que la organización le envió como adelanto para participar en el quinceañero en el que se la solicitó como animadora.

El manager de la compañía denunciante detalló que la exparticipante de 'Esto es guerra' recibió tres mil soles como abono inicial por su participación en el evento al que había sido contratada. Pero tras las reiteradas cancelaciones que la cantante hizo a los shows donde se la requirió, el contratante solicitó la devolución del dinero entregado a ella debido a la falta del acuerdo que hizo, a lo que la exreality se negó.

Empresario revela los detalles detrás del desplante de Michelle Soifer

Michelle Soifer tenía por acuerdo presentarse en un quinceañero el 15 de septiembre de este año, pero según lo señalado por el promotor de BIC, la líder del famoso 'Clan de las Soifer' no asistió al show pactado, pese a que ella ya había recibido un adelanto económico por presentarse en el festejo. Asimismo, se requirió su presencia en otras presentaciones, a lo que ella se negó a participar.

“Soifer me cambió en una oportunidad de fecha, la segunda también y la tercera también”, señaló el encargado de la empresa denunciante. Además, detalló sobre el dinero que le había solicitado a ella junto a su manager tras el incumplimiento del acuerdo. “Me devuelve la mánager los 3K, pero los otros 3K no me los puede devolver”, expresó su indignación sobre la actitud de la excombatiente.



Michelle Soifer podría enfrentar acciones legales

Durante el programa donde se presentó la denuncia, se señaló que la organización que realizó el acuerdo con la intérprete no firmó un contrato de por medio que certificara la participación de la cantante en el evento en el que se la requirió. Pese a ello, el representante de BIC mencionó que contaba con evidencia que podría certificar el arreglo que ambas partes realizaron.

En relación a dichas pruebas se mostró una conversación en la que el promotor de la empresa de eventos habla acerca del incumplimiento de Soifer con el famoso 'Zumba'. “Él me recomienda a Soifer, por eso es que no se hace un contrato formal. Uno piensa que son personas serias”, expresó el denunciante, señalando el inicio de acciones legales contra la cantante.